El PP de Chiclana denuncia el "oscurantismo" de Román y exige por cuarta vez copia de las alegaciones al POU

El Partido Popular de Chiclana ha vuelto a exigir hoy por escrito al gobierno local de José María Román, que entregue de una vez la información solicitada sobre las alegaciones al Plan de Ordenación Urbana (POU), documentos que ya fueron solicitados el pasado 25 de marzo y reiterada los días 2 y 10 de abril de 2025. Desde entonces, el PSOE de Román "ha optado por silencio, dilación y oscurantismo, negando a la oposición el acceso a unos documentos clave para el futuro urbanístico de la ciudad".

"Asistimos a un nuevo ejemplo de la falta absoluta de transparencia del gobierno socialista. Han pasado más de seis meses desde nuestra primera solicitud y seguimos sin obtener una respuesta. Román vuelve a demostrar que prefiere esconder la información antes que rendir cuentas a los chiclaneros", ha denunciado Ascen Hita, presidenta local del PP.

Es cierto que el gobierno de Román contestó el 15 de abril alegando la "imposibilidad de atender la petición de forma inmediata" por el volumen de trabajo y la necesidad de anonimizar datos personales. Sin embargo, a día de hoy, el gobierno socialista sigue sin entregar la documentación. "Excusas, más excusas y ninguna gestión. El PSOE de Román lleva 40 años bloqueando el urbanismo de Chiclana y ahora repite los mismos patrones: opacidad, lentitud y desinterés", ha añadido Hita.

Desde el Partido Popular se recuerda que esta información es esencial para que el principal grupo de la oposición pueda ejercer su labor de fiscalización. "No pedimos favores, pedimos lo que la ley nos ampara: transparencia y acceso a la información pública. Si el gobierno local no tiene nada que ocultar, ¿por qué se niega a entregarla?", ha cuestionado la dirigente popular.

El PP considera que el comportamiento del alcalde y del delegado de Urbanismo es "un reflejo de la ineficacia y la falta de control interno de un gobierno agotado, más preocupado por tapar su desorden urbanístico que por ofrecer soluciones reales a los vecinos".

"Asistimos a un nuevo episodio del caos que ha caracterizado el urbanismo de Chiclana durante cuatro décadas de socialismo. Mientras Román se esconde, la ciudad sigue esperando un modelo urbanístico claro, transparente y adaptado a las necesidades de los chiclaneros", ha sentenciado Ascen Hita.

El Partido Popular de Chiclana anuncia que continuará exigiendo toda la información relativa al POU y denunciará públicamente cada intento del PSOE por obstaculizar el derecho de los ciudadanos a conocer qué decisiones se toman sobre el futuro de su municipio.