El PP de Chiclana reitera "el abandono que sufre la barriada Virgen del Carmen"

La presidenta del Partido Popular de Chiclana, Ascen Hita, y la coordinadora general y concejala, Carmen Baena, mantuvieron recientemente un encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen, “para escuchar, denunciar y proponer soluciones reales ante el abandono que sufren muchas zonas del municipio”, aseguró la formación política en una nota de prensa.

Durante el recorrido, Hita y Baena “pudieron comprobar de primera mano el lamentable estado en el que se encuentran muchos de los espacios comunes: parques deteriorados, zonas verdes totalmente secas y descuidadas, y accesos a los bloques sin mantenimiento, lo que refleja una absoluta falta de interés del equipo de gobierno de PSOE e IU por El Carmen”, apuntaron.

“Es una vergüenza que una barriada tan emblemática lleve años olvidada. Los vecinos nos trasladan el mismo mensaje: ni el alcalde ni su gobierno han pisado esta zona para solucionar nada”, lamentó Ascen Hita.

Uno de los puntos más llamativos, según esta, “ha sido la reciente chapuza en la reparación de la plaza central. Han revestido con lozas solo la mitad, dejando la otra mitad sin pavimentar”.

Por su parte, otro de los elementos que genera gran preocupación entre los vecinos, afirmó Carmen Baena, “es el parque infantil, cuyas vallas oxidadas y estructuras deterioradas suponen un auténtico peligro para los más pequeños. El estado del parque es inaceptable. No se puede permitir que las familias tengan que elegir entre el riesgo o no sacar a sus hijos a jugar”.

Además, las populares denunciaron que las barandillas de acceso a los bloques, que recientemente han sido objeto de reparación, “presentan ya desperfectos por una ejecución deficiente. Es el sello de este gobierno local: arreglos a medias, trabajos mal hechos y nula planificación”, declaró la concejala del PP.

Ante esto, el Partido Popular exigió “al alcalde, José María Román, y a su equipo que actúen de forma inmediata y prioritaria sobre la barriada Virgen del Carmen, y se compromete a trasladar todas las peticiones de la AAVV y del vecindario a las instancias correspondientes”.

A la vez que su presidenta afirmó que “nos ponemos a disposición de los vecinos para trabajar codo con codo en cada reclamación, en cada iniciativa que sirva para mejorar este lugar. Lo que no vamos a hacer es quedarnos callados mientras PSOE e IU siguen dejando atrás a nuestros barrios”.