El PP de Chiclana pide soluciones ante la falta de conserje y mantenimiento en el Colegio Isabel La Católica

El Partido Popular de Chiclana ha recogido las demandas trasladadas por madres y padres del CEIP Isabel La Católica, “quienes han mostrado su preocupación por la situación que atraviesa el centro educativo, debido a la falta de mantenimiento y de un conserje que se ocupe del centro durante toda la semana”, según afirma la formación política en una nota de prensa.

En este sentido, los populares denuncian que el colegio cuenta actualmente con un conserje únicamente dos días a la semana –martes y jueves-, una situación que consideran “claramente insuficiente para atender las necesidades diarias de un centro educativo de esta importancia”. Por ello, el PP ha solicitado al Ayuntamiento de Chiclana que “asuma sus responsabilidades y garantice la presencia de este durante toda la semana, tal y como corresponde para el correcto funcionamiento de las instalaciones”.

Asimismo, desde el PP aseguran que se han hecho eco de otra de las preocupaciones trasladadas por la comunidad educativa: “el estado del patio y concretamente, del huerto. Según han manifestado madres y padres, existe abundante maleza sin desbrozar que ya está generando molestias entre los niños y niñas del colegio”. Ante esta situación, reclaman “una actuación urgente de limpieza integral que permita mantener el espacio en condiciones adecuadas”.

En opinión de este partido, “unos centros educativos dignos y bien mantenidos son fundamentales para el desarrollo del alumnado y para la tranquilidad de las familias. Por ello, consideran imprescindible que el Ayuntamiento atienda estas reclamaciones y actúe con la rapidez que requiere el caso”.

Por otro lado, recuerda que “estas demandas se han expresado públicamente y en diversas ocasiones en redes sociales sin que haya respuesta municipal”. Por ello, el Partido Popular dice reafirmar “su compromiso de servir de altavoz a las reivindicaciones de los ciudadanos y de trasladar a las instituciones aquellas necesidades que afectan directamente al día a día de los chiclaneros”.

Desde el PP insisten en que “escuchar a las familias y atender sus demandas es la mejor forma de garantizar unos servicios públicos de calidad, especialmente cuando se trata de espacios tan sensibles como los centros educativos”. Por ello, instan al equipo de gobierno municipal a “actuar con diligencia para solucionar cuanto antes los problemas existentes en el CEIP Isabel La Católica”.