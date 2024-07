El Pleno de Chiclana aprueba la ordenanza que permitirá dotar de servicios a los AFO

El Pleno de la Corporación aprobó este martes, inicialmente, con el voto favorable de todos los grupos municipal, a excepción de Vox, la Ordenanza Municipal Reguladora de los procedimientos administrativos de regularización de edificaciones existentes y del procedimiento administrativo de la declaración de situación de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO).

Esta medida, tal y como explicó el delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, “mejorará las condiciones ambientales y, sobre todo, la calidad de vida de las personas que tienen una vivienda en el diseminado”.

En este sentido, Pérez indicó que “una de las novedades que presenta es la adaptación de la propia normativa de AFO a la LISTA y a su Reglamento. Asimismo, aquellas edificaciones levantadas hace muchos años pueden asimilarse a las que tienen licencia, aunque no la tuviesen en su momento. Y otra gran novedad es que no solo se podrá otorgar a aquellas viviendas en suelo no urbanizable, tal y como sucedía con la anterior ordenanza, sino también para aquellas que se encuentran en suelo rústico y urbano”.

Además, esta norma también contempla la tramitación de oficio por parte del Consistorio, “por lo que este puede instarle al propietario a hacerlo. Si transcurrido seis meses no hiciese nada al respecto, será el propio Ayuntamiento el que se encargue de realizar la tramitación, lo cual llevaría consigo un recargo del 20 por ciento”, aclaró el responsable de Urbanismo.

Al respecto, el alcalde de Chiclana, José María Román, subrayó que “estamos hablando de una ordenanza lo más sencilla posible, que pretende que una vivienda con más de seis años y sin carga urbanística alguna pueda acceder a los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado. Así, a diferencia del proceso de regularización, aquí solo se pretende dotar de servicios básicos, lo que implicará un coste mucho más económico”. En este sentido, explicó que “se podrá fraccionar el pago hasta un máximo de ocho años, por lo que no hay excusa para al menos esas 1.300 viviendas que tienen los servicios a pie de calle, a las que vamos a instar a acogerse”.

Hay que destacar que a esta medida se une las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales Número 30 y 34, relacionadas con la propuesta anterior, que también salieron adelante.

Transporte

Por otro lado, con el voto a favor de PSOE, PP e IU y la abstención de Vox, también se dio el visto bueno al expediente relativo a los costes del servicio de transporte urbano colectivo, previo a la licitación de este.

Sobre este asunto, el alcalde puso de relevancia que “se trata de un servicio público muy importante en Chiclana y esta medida se suma a otras que hemos llevado a cabo, como los nuevos contratos de limpieza viaria en la ciudad, zona de la costa y diseminado o de la recogida de residuos y de las zonas verdes”.

Movilidad

Asimismo, en materia de Movilidad, se aprobó con el voto a favor de todos los grupos municipal, salvo la abstención de Vox, la adhesión a la Red Internacional de Ciudades que Caminan y la IV modificación de créditos del presupuesto 2024, a través de la cual se destinará 49.500 euros para la implantación de la tarjeta monedero municipal.

“De esta manera, podremos firmar un convenio con Cruz Roja para que se pueda atender a aquellas familias chiclaneras sin menor a su cargo, que no son atendidas actualmente”, manifestó el delegado de Servicios Sociales, Francis Salado.

En este apartado también se destina 1.000 euros para el fomento de los productos del Mercado de Abastos y 4.000 euros para el proyecto de un huerto ecológico a realizar con la Asociación el Semillero en el parque público El Campito.

Otras propuestas

En otro orden de cosas, durante la sesión plenaria del mes de julio, también salieron adelante la modificación puntual de la vigente plantilla de personal del Ayuntamiento, la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Consistorio y la modificación de la Ordenanza Fiscal Número 23 reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Se desestimó, por presentarse fuera de plazo, el recurso presentado por la empresa adjudicataria contra el acuerdo adoptado por el Pleno de 14 de mayo de 2024 de continuidad de los servicios técnico-deportivos en las instalaciones y actividades deportivas municipales mientras que se adjudica un nuevo contrato, cuyo pliego se prevé llevar a la sesión de agosto.

También se aprobaron las propuestas del Grupo Municipal de PSOE sobre a la garantía de atención sanitaria a la población andaluza durante el verano y del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la implantación de una tasa turística.