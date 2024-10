La Peña Flamenca Chiclanera celebra por todo lo alto el Día Internacional del Flamenco

La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; el presidente de la Peña Flamenca Chiclanera, José Manuel González, y el secretario de la entidad, Iván Sebastián, han presentado en rueda de prensa la programación de actividades que la entidad ha preparado con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Flamenco y que bajo el lema ‘Flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad’ contará con actuaciones, conferencias, cante y baile en la sede de la Peña Flamenca, en todos los casos a partir de las 22.00 horas.

Susana Rivas ha destacado “la larga trayectoria que atesora una entidad como la Peña Flamenca Chiclanera, con más de 50 años de labor poniendo en valor y difundiendo el flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero también como seña de identidad no sólo de Andalucía, sino de Chiclana en particular. Como no podía ser de otra forma, desde el Ayuntamiento de Chiclana volvemos a colaborar con la Peña en la programación que han preparado con motivo del Día del Flamenco e invitamos, además, a toda la ciudadanía a disfrutar de todas las actividades que desarrollan a lo largo del año”.

José Manuel González, por su parte, ha agradecido al Ayuntamiento “la colaboración y patrocinio que nos está ofreciendo en las diferentes actividades que venimos desarrollando desde el verano y que culminan durante este mes de noviembre por el Día del Flamenco”. Asimismo, ha desgranado la programación que han preparado para los próximos días, que arrancará este sábado, 2 de noviembre, con la actuación de Rafael ‘El Lele’, al cante, y Fran de Algeciras, a la guitarra. “El sábado 9 contaremos con el bailaor chiclanero Nino González, que estará acompañado por Manuel Gago y Miguel Rosendo, al cante, y Juan Antonio Agarrado, al toque”.

El viernes 15, la entidad de la calle Luna contará con la conferencia y la actuación del cantaor de Alcalá de Guadaira Antonio Hermosín, que estará acompañado a la gutiarra por el holandés Yus Wieggerss; mientras que el sábado 16, jornada en la que se conmemora el Día Internacional del Flamenco, la cantaora malagueña Antonia Contreras será la protagonista sobre el escenario junto al guitarrista Juan Ramón Caro.

Por último, Iván Sebastián, ha destacado que “hemos querido confeccionar un cartel plural, no sólo en estilos, sino en géneros. Un cartel didáctico, no sólo por las conferencias, sino porque contamos con artistas de diferentes puntos de la geografía andaluza para poder compartir buen flamenco… y no sólo desde el punto de vista del cante o el baile, sino divulgando el flamenco gracias a la presencia de artistas como Antonio Hermosín, que es magisterio de la soleá, un gran conocedor y un gran aficionado”.