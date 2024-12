Pecos, Rels B, Amaral, Antonio Orozco y God Save The Queen, en Concert Music Festival 2025

Pecos (25 de julio), Rels B (2 de agosto), Amaral (5 de agosto), Antonio Orozco (9 de agosto) y God Save The Queen (10 de agosto), han sido las últimas incorporaciones a la nueva edición que Concert Music Festival celebrará durante los meses de julio y agosto en el poblado marinero de Sancti Petri.

Tras anunciar su regreso a los escenarios, Pecos ha confirmado su presencia en Concert Music Festival el próximo 25 de julio, donde presentarán su espectáculo Dos Voces y Una Historia, un show en el que demostrarán que su música trasciende la nostalgia y el tiempo, y que sus canciones siguen formando parte una banda sonora intergeneracional en el imaginario colectivo social.

Por su parte, Rels B ha confirmado la fecha del 2 de agosto en el escenario de Sancti Petri como una de las paradas de su A New Star World Tour, una gira mundial en la que el artista se ha consagrado como uno de los artistas españoles más populares de la historia.

El 5 de agosto será Amaral quien presentará en directo su espectáculo Dolce Vita Tour. Tras más de 25 años como referente de la música española, este grupo es un ejemplo de que es posible lograr el apoyo del público y de la crítica. Su forma de entender la música y la gestión de su carrera, desde el compromiso y la libertad, les ha convertido en un icono indiscutible de la música española.

Antonio Orozco estará en directo el 9 de agosto con La Gira De Mi Vida, un espectáculo que recorrerá las canciones de su próximo álbum y conmemora sus 25 años de trayectoria musical.

El 10 de agosto será el turno para God Save The Queen, considerada la mejor banda tributo de la historia a Queen y que con su habilidad para recrear la música y la personalidad de Freddie Mercury, ha conquistado al público con sus interpretaciones inolvidables de temas icónicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y We Are the Champions, entre otros.

Las entradas para el resto de conciertos están ya disponibles en Ticketmaster, excepto las del concierto de Antonio Orozco que se pondrán a la venta el martes 17 de diciembre.