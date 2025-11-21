Padres y madres exigen a la Junta de Andalucía la construcción urgente de un nuevo instituto en La Barrosa

Representantes de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FLAMPA) de Chiclana y de la Asociación de Madres y Padres( AMPA) del CEIP La Barrosa se concentraron ayer frente a este colegio para reclamar públicamente “la ejecución inmediata del nuevo instituto necesario en la zona de la playa, una demanda histórica de las familias que continúa sin respuesta por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía”.

Desde la FLAMPA, explicaron que llevan casi un año solicitando una reunión con dicha Delegación Territorial, “para abordar las múltiples urgencias que afectan a los centros educativos de la ciudad. Entre estas necesidades se encuentran el aumento de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Pedagogía Terapéutica (PT) para garantizar una atención adecuada al alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE); la construcción de escaleras de emergencia en los CEIP Atlántida, Serafina Andrade y Alameda; la ampliación del CEIP Alameda; la instalación de ascensores en los CEIP Tierno Galván y La Barrosa; y la adecuación del CEIP Al-Ándalus”. Entre todas estas demandas, subrayaron como prioritaria la construcción del nuevo instituto en La Barrosa, motivo central de la concentración que se llevó a cabo ayer.

Sobre este último asunto, el AMPA del CEIP La Barrosa precisó que, “al finalizar Primaria, los niños de la zona deben recorrer muchos kilómetros cada día para acceder al instituto más cercano, lo que dificulta su aprendizaje, merma su tiempo para actividades extraescolares y complica la conciliación familiar”. Para añadir que “las familias consideran urgente disponer de un centro de Secundaria en la zona de la playa para garantizar la igualdad de oportunidades educativas”.

Tanto la FLAMPA como el AMPA señalaron que han enviado múltiples cartas y correos electrónicos a la Delegación Territorial de Educación -incluida una carta firmada por las familias del CEIP La Barrosa- sin obtener ninguna respuesta. Y reiteraron que, “tras un año de solicitudes, la administración autonómica sigue sin atenderlos ni convocar una reunión en la que puedan exponer la situación”.

Por este motivo, ambas asociaciones solicitaron,” al menos, ser escuchadas y poder dialogar con la Junta de Andalucía sobre la necesidad real y urgente del nuevo instituto”.

Por otro lado, apuntaron que el gobierno local ya ha cedido los terrenos necesarios y ha mostrado públicamente su compromiso con el proyecto, “por lo que la responsabilidad de desbloquear la construcción depende exclusivamente de la administración autonómica”.

Por último, las AMPAs anunciaron que seguirán movilizándose hasta que la Junta atienda sus demandas y “se avance de forma definitiva hacia la construcción del nuevo IES La Barrosa, considerado esencial para garantizar la calidad educativa y el bienestar del alumnado de Chiclana”.