Paco Marín: “La exposición ‘Levantera’ es un homenaje a mis raíces”

‘Levantera’ es el sugerente título de la exposición que El Cuartel del Mar acoge del 29 de mayo al 11 de junio próximos, obra del gaditano Paco Marín, con la que rinde homenaje a sus raíces. “El levante forma parte de mis vivencias. Nací en Cádiz, mis vacaciones fueron barbateñas y he vivido cientos de levanteras. Nunca fueron un impedimento. Lo asocio con la felicidad de disfrutar de la naturaleza en su sentido más puro y hostil. El baño en aguas frías y cristalinas. La arena en el pelo durante días”, relata. Las fotografías que componen esta muestra “no son más que mi sencilla mirada al viento. A la belleza. En grande y en pequeño. Del faro de Trafalgar a las dunas de Valdevaqueros, disfrutando de la preciada soledad que las grandes levanteras provocan en esta costa que tanto quiero. De ahí mi eterna gratitud al viento”, detalla.

Pregunta.–¿Qué inspira a Paco Marín?

Respuesta.–La naturaleza en un sentido amplio, en la que incluyo al ser humano. Me interesan los lugares naturales, los animales, las plantas y la interacción que hay entre ellos. Digamos que la naturaleza es la principal culpable de que hoy me dedique a la fotografía y abandonara mi anterior profesión.

P.–¿Por qué consideras tan importante preservar los lugares más naturales y salvajes?

R.–Fundamentalmente, porque están en peligro de extinción. Creo que todos los que disfrutamos de la naturaleza somos conscientes de lo que está ocurriendo, en especial en la costa. En el interior todavía es fácil encontrar lugares vírgenes, sin embargo, en la costa de España, todos hemos visto como playas que conocíamos han ido masificándose de manera exponencial en los últimos años. De hecho, creo que el Atlántico Gaditano es un buen ejemplo de ello. Hace años podías encontrar rincones más salvajes, pero hoy es muy, muy difícil.

P.–Háblame de ‘Levantera’

R.‘–Levantera’ es el origen del todo. Las levanteras son ese vínculo que creé con la naturaleza cuando tenía unos 5 o 6 años y que he ido desarrollando hasta hoy, que tengo 42.El mar siempre ha estado en mi vida. Por el trabajo de mi padre vivíamos en Huelva y por mi familia materna pasábamos nuestras vacaciones, nuestros veranos, en la costa de Cádiz. Además, he vivido en Barbate, donde debido a la cercanía con el Estrecho, la levantera tiene gran intensidad. Por tanto, es parte de mi vida. Recuerdo que cuando soplaba el Levante fuerte iba con mi padre a pescar. Cuanto más fuerte, mejores eran las condiciones para la pesca. Y recuerdo también estar muy a gusto entre esas grandes rachas de viento y empezar a percibir y a observar la huella que estas dejaban en el paisaje. Es verdad que es incómodo, pero para mí, es mucho mayor la recompensa, la belleza y las sensaciones que me proporciona.

Una de las fotos que aparecen en esta muestra.

Por otro lado, la exposición es un homenaje a mis raíces, de las que estoy muy orgulloso. Hay un dicho que dice: “A nosotros no nos pertenecen los lugares, sino que nosotros pertenecemos a ellos”, y a mí me encanta pertenecer a Cádiz.

En ella plasmo esa huella que deja el viento en el paisaje, en lugares que para mí son los más bonitos y salvajes de la costa gaditana. Son fotografías realizadas en los meses de abril y mayo en la zona que va desde Trafalgar hasta Tarifa, durante grandes amaneceres y grandes atardeceres y en la más absoluta soledad.

P.–¿Qué significa para ti la costa de Cádiz?

R.‘–La costa de Cádiz es mi infancia, es pasado, presente y futuro. Significa playa, familia, amistad, felicidad y naturaleza. Llevo toda mi vida yendo y, afortunadamente, gracias a mis padres, seguimos teniendo una casa allí, en Chiclana. Para mí estar aquí representa estar en casa, aunque me separen 700 kilómetros.

P.–Has dicho: “Mis fotografías me desnudan porque cuentan muchas cosas sobre mí”, ¿que cuentan?

R.‘–Hablan sobre lo que más me gusta, sobre lo que soy, sobre mis pasiones de manera sencilla. Carecen de artificios, son muy de verdad, con un punto tranquilo, melancólico. No creo que sea el fotógrafo más original ni que mi propuesta sea nada nueva, pero sí considero que es muy de Paco Marín y que lleva mi mirada. Tienen mucho que ver con la belleza, con la felicidad, con lo estético.

Además, no son intervencionistas. Hay fotógrafos que intervienen en el paisaje para llegar al resultado que ellos quieren. En mi caso, todo parte de la espera, de la observación. En ‘Levantera’ hay mucho de eso, de intuir, de saber cuándo vas a encontrar esas fotografías, qué condiciones necesitas, a qué hora tienes que estar, en qué lugar, etcétera. Por eso hay grandes madrugones, para encontrar ese momento que uno tiene en mente, porque ha vivido más veces de pequeño.

P.‘–Por último, ¿en qué estás trabajando ahora?

R.‘–En varios proyectos. Están los que son personales, donde soy absolutamente libre y donde se incluye ‘Levantera’. Aquí tengo dos en marcha: ‘El Cabo’, realizado en un mismo lugar de la Costa Cántabra donde fotografío cómo las cosas van cambiando y se van encontrando elementos diferentes en el paisaje. El otro trabajo se titula ‘Cariño’, que está en ciernes, centrado en Galicia y, por último, uno aún por empezar que tiene que ver con la vida en los monasterios.

Respecto a los proyectos comerciales o publicitarios están más relacionados con la arquitectura, los viajes o la artesanía.