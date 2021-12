No, no habrá cierre perimetral en Chiclana este sábado: la noticia que circula por redes y Whatsapp es de enero de 2021

El alarmismo en el que vive la población a causa de la pandemia de coronavirus genera situaciones en ocasiones surrealistas. Es lo que ha ocurrido este martes en Chiclana, cuando decenas de personas han compartido en redes sociales y en aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp una captura de pantalla de una noticia de Diario de Cádiz con un impactante titular: Chiclana cerrará perimetralmente desde este sábado durante 14 días.

Muchos han sido los que han dado por válida esta información sin preguntarse nada más, entrando en pánico al creerse confinados desde la mañana de Navidad y durante todas las fiestas. Y no, no se trata de una manipulación. Lo cierto es que la información es real, pero bastaba con acudir a la fuente -esta es la noticia en cuestión- para comprobar que se trata de una publicación del pasado 21 enero de 2021, en plena tercera ola de contagios.

Alguien, de forma malintencionada o no, tuvo la brillante idea de compartir vía Whatsapp una captura de la noticia en la que no se aprecia la fecha de la misma, dando por válido un titular que lo fue... pero en su momento, y desatando una oleada de histeria en la localidad. No se trata pues de una noticia falsa, sino de una noticia sacada de contexto y que nada tiene que ver con la realidad actual.

Hasta el Ayuntamiento de Chiclana ha tenido que aclarar a través de sus redes sociales que se trata de un bulo, asegurando que "en el caso que la Junta de Andalucía imponga alguna medida, informaremos a través de las vías oficiales del Ayuntamiento de Chiclana".

Así pues, repetimos. No, no habrá confinamiento en Chiclana desde este sábado. Y, ya puestos, que sirva este surrealista episodio para comprender que no se puede dar por válido sin más todo lo que nos llega a través de las redes y el Whatsapp y siempre es mejor acudir a la fuente, en esta ocasión la siempre fiable web de Diario de Cádiz, antes de entrar en pánico.