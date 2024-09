El Museo de Chiclana se fija en la estrecha relación entre la música y las artes plásticas

El Museo de Chiclana acoge hasta el próximo 24 de noviembre la exposición ‘La Música por los ojos. Arte y rock’, tal y como dieron a conocer este jueves la delegada de Cultura, Susana Rivas; el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, y la persona promotora de esta idea, Paco López. Esta muestra es la primera entrega de una serie centrada en la estrecha vinculación entre la música y las artes plásticas que las cubiertas de los discos ponen de manifiesto.

Durante mucho tiempo, la música circuló a través de soportes materiales, físicos, tangibles y visibles. Y los discos, para reclamar la atención en los escaparates, vestían unas preciosas cubiertas en las que colaboraron diseñadores de primera y artistas plásticos de renombre. Sobre ello trata esta exposición.

En esta primera entrega, este modo de mirar la música con otros ojos arranca con el rock. Así, a los nombres legendarios de Elton John, Rolling Stones, Jethro Tull, Rod Stewart, Imán, Triana o Miguel Ríos se unen los de los autores de ilustraciones de cubiertas de discos, como Peter Lloyd, Alan Aldrige, Guy Peellaert, Máximo Moreno, Carlos Creus o Julián Molero, entre otros.

En definitiva, ‘La música por los ojos. Arte y Rock’ es un recorrido visual por grandes obras, a través de creaciones de grandes artistas plásticos, que convirtieron las portadas de esos discos en arte.

“En esta nueva exposición temporal el relato y el arte se encuentran directamente en las portadas de los discos de música de siempre y que están volviendo ahora”, declaró Susana Rivas, quien indicó que “estas no solo tenían la función de envolver la obra musical, sino que también eran muestras artísticas”.

Por su parte, Paco López apuntó que “la idea de esta exposición se me ocurrió viendo la última exposición sobre los museos ocultos de Antonio Marín y María Aguilar. Cuento en casa con alrededor de un millar de discos y no he visto exposiciones sobre las portadas, que eran auténticas obras de arte, dibujadas por grandes artistas”.