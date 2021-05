El misterio de los maletines con ordenadores en puertas de domicilios de Chiclana

Extraño caso el que se está dando en el municipio de Chiclana en estos últimos días. De manera misteriosa por diversos puntos de la localidad y en las cercanías de puertas de entradas a domicilios están apareciendo numerosos maletines, según señala el sindicato policial UPLB de Chiclana, que ha colgado en su página web este raro suceso.

Según relata, desde hace ya unos días se han recibido llamadas de vecinos a la Policía Local para comunicar este insólito incidente y hacer entrega de los maletines que algún desconocido ha depositado junto a sus viviendas.

Los maletines localizados contienen en su interior ordenadores portátiles seminuevos de diferentes marcas y junto a estos existe un papel con una numeración. Asimismo, la Policía Local ha observado también que el ordenador no contiene información alguna y en el que tan solo se puede leer en él un párrafo o texto de naturaleza religiosa. En concreto, frases de origen bíblico. No parece que los portátiles hayan sido robados porque ya han sido usados y está formateados, aunque según ha podido saber este periódico, están muy bien cuidados y van acompañados de sus respectivas alfombrillas y ratones.

Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad siguen en estos momentos recogiendo dichos maletines, contabilizándose más de una decena y recaban datos de este extraño y misterioso incidente. No obstante, se cree que el número de maletines que se han repartido por Chiclana puede ser muy superior porque algunas personas que lo han hallado no han hecho la entrega de los mismos en las dependencias policiales. También resulta curioso que cada una de esas maletas contiene un ordenador y una numeración distinta.

Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar y se han lanzado todo tipo de especulaciones al respecto, ya que algunos opinan que las apariciones de estos maletines son producto de una estafa e incluso que es para marcar chalets donde robar. De momento no recae sospechas sobre ninguna persona sobre la persona o personas autoras de este singular hecho. Lo que sí es cierto es que la Policía Local de Chiclana califica estos hallazgos como intrigantes, si bien no es un delito.