Los mayores, unos activos turistas que disfrutan y viven Chiclana

Vienen de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Tarragona, Lérida, Alicante, Zaragoza, Málaga, Madrid... “De todas partes”, resume Javier Ruiz, director del apartahotel Las Dunas, el establecimiento de Novo Sancti Petri que, desde el pasado 4 de noviembre, junto al hotel Crisol Chiclana, situado en el centro de la ciudad, no para de recibir jubilados y acompañantes.

Los martes son los días estrella para Las Dunas, que se estrena este invierno para el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) con sus 300 apartamentos abiertos hasta el 17 de diciembre. En 2025 adelantará su apertura al 1 de febrero por el mismo motivo y con esta dinámica continuará hasta el 6 de abril. En total, serán 107 días en los que este establecimiento sumará alrededor de 62.000 estancias.

A diario atenderá de 580 a 600 clientes, empleando para ello a cerca de 90 personas. Una de ellas es Lola Acosta, jefa de recepción del apartahotel. Es la primera vez en casi treinta años que trabaja en estas fechas y como ella la mayoría de sus compañeros. Lola lo resume así: “Es como si me hubiera tocado La Primitiva. Trabajar más tiempo de lo nuestro era complicado porque cerraba todo y te ibas a casa cuatro meses, pero ahora estamos todos muy contentos. Se nota muchísimo. Además, no tiene nada que ver con la idea que se tiene del Imserso. Es gente mayor, pero muy dinámica”.

Lola Acosta, jefa de recepción de Las Dunas.

El alcalde de Chiclana, José María Román, está muy agradecido por la decisión de Las Dunas, “porque va a crear empleo y va a ayudar al comercio. Todos sabemos que había demanda, solo faltaba que las empresas quisieran canalizarla. Este invierno, noventa personas van a seguir trabajando y no van a ir al paro. Me quedo con eso. Es la mejor noticia en estas fechas, así que le deseo a Las Dunas mucha suerte en la operación. Estamos a su disposición para colaborar en todo lo que se pueda”.

Para algunos clientes es su primera vez en Chiclana. “Proceden de Zamora, de Salamanca, y los ves por aquí en manga corta -observa Javier Ruiz- con las heladas que caen por su tierra. Ya para empezar, con el clima, están contentísimos”.

Vienen en grupos para disfrutar de estancias de siete o de nueve noches. La distancia de sus lugares de origen y también la edad de los clientes -la franja oscila entre los 67 y los 80 años- influyen en cómo se comportan respecto a las salidas del apartahotel, optando por, según Javier Ruiz “una estancia de descanso, excursiones en grupo que en ocasiones les regalan los hijos, rutas en coche para los más independientes, o visitas al centro de Chiclana, donde aprovechan para dar una vuelta y comprar regalos para hijos y nietos”.

En este sentido, el alcalde ha solicitado que se refuerce el transporte público, entre la zona y el centro, tanto para que la experiencia en la ciudad sea gratificante como para favorecer la actividad económica y social en el casco urbano.

Dos parejas de Elche en la Peña Emilio Oliva.

Están funcionando tres refuerzos: uno a las 9:40 y a las 10:20 horas desde el Novo hacia el centro y otro a las 13:40 de la estación de autobuses hacia el Novo. Estos se suman a todos los servicios que van cada media hora desde las 6:30 de la mañana a las 23:30 horas, desde el centro hasta el Novo y desde las 6:55 de la mañana a las 23:55 desde los hoteles hasta la estación.

Este trasiego se nota en la oficina de turismo de la plaza de las Bodegas. Lucía Chordá y Juan Barrios han pasado de atender a 430 personas en noviembre del año pasado a más de mil en 2024. Estrenan diciembre con una visita notoria de alicantinos.

En febrero tomarán el relevo grupos de Granada, Córdoba, Toledo o Ciudad Real, por poner algunos ejemplos del apartahotel Las Dunas.

Visita al mercado

María Dolores Oriola acaba de conocer el mercado de Chiclana y dice: “Yo no he visto nada igual, tanta gente, tanta variedad y tantos puestos, en ninguna parte, de verdad”. Su amiga, Toñi García Peche, matiza: “Bueno, a lo mejor en Barcelona, pero ¿y el precio de la ijada? Eso allí no lo encuentras”. Vienen de Santa Pola y hacen gala de conocer el pescado.

Están contentas con las habitaciones de Las Dunas “y con la comida y con los jardines y está todo muy distante, hay muchos edificios, pero, muy bien, muy bien”, aseguran, acostumbradas a hoteles más concentrados con instalaciones más pequeñas y confiesan que les gustaría que el alojamiento estuviera más cerca.

De Crevillente son Fina Quinto y Conchi Candela. Las dos visitan Chiclana por primera vez, aunque tienen conexiones con la provincia. La primera, porque su hija hizo la mili en San Fernando. “Sí, mi hija”; y la segunda por su afición a las chirigotas. Para demostrarlo añade: “Llevo en el móvil a Los Juancojones y traigo el encargo expreso de mi hijo de comprarle un pito de carnaval”. Su próximo destino es Cádiz. Hoy han visitado la colección de muñecas María Emilia Lira y durante su estancia en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal coinciden con la propia María Emilia, quien se une a la conversación. Les cuenta que es muy fan de las muñecas de Alicante. “Me parece increíble que, con la tradición que tienen allí, no tengan un museo o un espacio como el de Chiclana”, afirma. Las turistas se llevan el apunte para su tierra.

San Sebastián y Madrid

Intza y Fernando comentan que son de Donosti mientras que solicitan un callejero de Chiclana y un mapa de la provincia.

Cogieron un vuelo en Bilbao, aterrizaron en Sevilla, están en el centro y en los próximos días tienen previsto visitar Sanlúcar, Cádiz y Sevilla, entre otras localidades.

A Sevilla también llegó Luis Martín, pero en AVE, con un grupo de más de 50 residentes en Madrid. Descubrió la zona en 2021 con una excursión por los pueblos blancos y en 2024 ha querido volver para seguir conociendo la provincia de Cádiz. “Anoche vinimos al centro para ver las luces de Navidad y hoy hemos vuelto”, declara. De la oficina se lleva muchos planes y la carta de los Reyes para sus nietas.

Un grupo coincide con María Emilia Lira en el Centro del Vino y la Sal.

Este huésped de Las Dunas resalta que son tantos los clientes del Imserso “que se ocupan los dos comedores para los desayunos y cuando hemos ido a coger el autobús para venir al centro, por lo menos veinticinco personas se han tenido que esperar al siguiente, así que haría falta un autobús de los largos”. Novobús recoge el guante a petición de Manuela Pérez, delegada municial de Turismo Sostenible, quien habida cuenta de la demanda, se ha ofrecido al apartahotel para instalar un punto de información turística dentro de las propias instalaciones.

El hotel Crisol Chiclana también se ha incorporado al programa del Imserso desde que Eurostars Hotel Company se hizo cargo del antes conocido como hotel Alborán.

Marina Martiñán disfruta en el establecimiento de su primer trabajo, después de unas prácticas en la cadena. En recepción ha comprobado que estos clientes no se ajustan al cliché que se tiene de ellos. “Se van de senderismo. Te lo imaginas mayores, con problemas de movilidad y resulta que son muy activos”, relata.

Los últimos que ha recibido son de Cáceres y de Mallorca y lo mismo se van de excursión a Cádiz que a Grazalema, a Medina o a Jerez, “y aunque tienen la comida pagada -añade Marina- muchos comen fuera, quieren probar lo de aquí”.

“Las estancias de estos grupos son habitualmente de cinco días, con entrada los lunes”, comenta Azahara Chamorro, delegada de Ventas de Andalucía del grupo. Tras las vacaciones de Navidad tienen previsto retomar la actividad con huéspedes corporativos y con el Imserso, que es el que ha nutrido de actividad el invierno, porque “es un hotel que se ajusta a estos perfiles”.

El Balneario

Crisol y Las Dunas son nuevos en el programa turístico del Imserso. El hotel Balneario de Chiclana sí que tiene experiencia en otra variable del Imserso: el programa de termalismo. Ivalú Gómez, jefa de recepción de este establecimiento, observa que los clientes son cada vez más activos. “Ahora piden los tratamientos temprano con el objeto de tener tiempo para irse a disfrutar de la provincia”.

Con quince años de experiencia, ha visto cómo ha cambiado el perfil de estos, aunque sigan siendo del programa de termalismo, una variable del Imserso que lleva años implantada en el todavía conocido como hotel Fuentemar, del balneario de Fuente Amarga. “Antes venía gente a curarse, pero como ahora la zona está muy cotizada, pues acuden clientes con mayor poder adquisitivo, con pensiones mejores y más economía para salir. Gente que se puede mover en todos los sentidos”, desvela. El programa de termalismo va de marzo a diciembre y permite que la ocupación de sus 48 habitaciones oscile entre el 85 y el 90 %.

Cádiz, un mundo

Desde Chiclana, los usuarios tienen la oportunidad de viajar a lugares tan dispares como Tánger o Gibraltar, que se suman a las excursiones a Jerez o a la ruta de los pueblos blancos, lo que refuerza a Chiclana como centro de operaciones. El lugar ideal para estar y también para conocer la provincia y sus alrededores.

Por otro lado, en opinión de Javier Ruiz, aún queda tarea por realizar por parte muchos actores públicos y privados para que el turismo funcione en invierno. “Con un aeropuerto ágil, triunfaremos. Es fundamental”, concreta, en alusión al de Jerez, porque los grupos están llegando por Sevilla.

Otro factor que el director de Las Dunas ve relevante es la apertura de los establecimientos de la playa. “Los hoteles invertimos en atraer clientes. A los locales de la zona, sin realizar ese gasto de promoción, les ponemos a los turistas en la puerta, así que sería de agradecer que abrieran la persiana. Ves que alrededor no hay nada abierto, bueno la farmacia y le va muy bien”, comenta este profesional del sector.

En la oficina de turismo, estos visitantes reciben información de la ciudad.

El proyecto del Imserso lo comenzó a gestar en FITUR. "Establecimos relaciones con Ávoris y llegué a la conclusión de que dábamos trabajo y perdía menos que cerrado si me garantizaba el 70 % de la operación, porque necesitamos volumen para que esto sea viable. Lo propuse, me lo aprobaron y espero que suban el precio que pagan por las estancias”.

La decisión también sale adelante porque el establecimiento está dedicado exclusivamente al Imserso. Javier Ruiz puntualiza que “no podemos mezclar estos clientes con, por ejemplo, los de Booking porque, aunque sea un cuatro estrellas, las expectativas de los turistas son distintas”.

Ávoris nace de la fusión de las divisiones de viajes de Barceló y Globalia. En la actualidad, gestiona el programa de viajes para mayores a través de la empresa Turismo Social.

Ocupación creciente

Por último, es importante reseñar que el porcentaje de ocupación de los hoteles de Novo Sancti Petri no ha parado de crecer en los últimos años, según los datos recopilados por la Oficina Municipal de Turismo, que cifra en un crecimiento sostenido del 65 por ciento, del 66 por ciento y del 71 ciento el porcentaje de ocupación en el mes de octubre de los años 2021, 2022 y 2023, respectivamente. Lo mismo ocurrió con el mes de noviembre, con un incremento más acusado aún, que registró un 68 por ciento en 2021, un 71 por ciento en 2022 y un 80 por ciento de ocupación el año pasado.