Pregón de la Semana Santa de Chiclana 2025: "Nunca imaginé que podían proponerme ser pregonera"

Chiclana/Cuando el próximo día 6 de abril de 2025 María Parra Periñán se suba al escenario del Teatro Moderno de Chiclana para pregonar la Semana Santa de su ciudad estará a punto de protagonizar un acto para el que ni se le había pasado por la cabeza hasta hace unos días poder ser una opción.

Así nos lo explica la que será la primera chiclanera en pregonar la Semana Mayor de su ciudad, cuando aclara que “siempre me he considerado una ‘cofrade de acera’, o como yo lo entiendo, alguien que vive intensamente la Semana Santa, que desde siempre he tenido contacto con diferentes hermandades y cofradías, pero en las que nunca he estado implicada de forma interna”, por ello reconoce que la propuesta le cogió totalmente por sorpresa.

No obstante, esa relación con el mundo cofrade se ha ido intensificando desde hace unos años, ya que se ha implicado más activamente en iniciativas y proyectos impulsados por algunas de las corporaciones de la ciudad, además de formar parte como hermana de dos de ellas, la Sacramental del Amor y Humildad y Paciencia.

Diplomada en Trabajo Social, la pregonera del próximo año tiene claro que su vocación de vida, lo que abarca tanto la faceta personal como la profesional, gira en torno a su opción de fe, y ello implica una especial atención al compromiso social. En lo laboral, como trabajadora social lleva más de 24 años vinculada al mundo de la atención a familias y menores en riesgo de exclusión, algo que, reconoce, “hay momentos en los que se hace muy duro porque tienes que atender y ayudar en situaciones inimaginables”. No obstante, precisamente su opción de fe es uno de los pilares en los que se apoya para mantener su compromiso profesional después de tantos años.

Y quizás esa vertiente, unida a la participación más reciente en diferentes iniciativas como la presentación de la pregonera de los Reyes Magos de Chiclana en el año 2021, Ana González, o la implicación directa como parte de la comisión organizativa del 325 aniversario de la imagen del Señor de la Piedra, hayan hecho que el Consejo de Hermandades y Cofradías de Chiclana se fijase en esta chiclanera de 49 años para abrirles las puertas de la Semana Santa a los cofrades de la ciudad el próximo 2025.

En lo que a su pregón se refiere, María tiene claro que será un pregón desde su experiencia y desde la fe, aunque también es consciente de la importancia del contacto directo con las hermandades a las que irá dirigido su mensaje, “con la mayoría de las cuales ya he tenido experiencias de una forma u otra a lo largo de mi vida que seguramente marcarán las líneas por las que discurra mi pregón”, explica.

“Aunque me reconozco como una pregonera alejada de lo habitual, quiero que igualmente mi mensaje llegue, emocione y remueva un poco las conciencias y los corazoncitos de los que tengan a bien escucharme, un acto para el que, por supuesto, me siento totalmente instrumento del que verdaderamente es el protagonista y por el que se celebra todo lo que celebramos”, incide la pregonera.

Tras una infancia durante la cual estudió en el colegio de las Hermanas de la Cruz, a la que siguió una adolescencia y juventud en la que profundizó en su formación cristiana en los grupos de La Salle, esta cofrade se muestra enormemente ilusionada y responsabilizada del encargo que ha recibido, incidiendo en el agradecimiento al Consejo de Hermandades “por confiar en mí para tan importante encomienda”, concluye.