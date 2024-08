Torbellino de arte y glamour con Lola Índigo y 'Nancys Rubias'

Mañana miércoles se prevé una tarde bastante movidita, con varios torbellinos en Chiclana; y no nos referimos al fenómeno atmosférico (ya tuvimos suficiente durante el concierto de Tom Jones), sino de dos grandes remolino de arte y talento con nombres propios: Lola Índigo y Nancys Rubias. Ambos deslumbrarán mañana por la noche en Concert Music Festival.

La primera en actuar será Lola Índigo, la primitiva concursante de Operación Triunfo quien desde 2023 no ha parado de cosechar éxitos. Durante estos dos años esta madrileña, criada en Granada, ha llenado su currículum de grandes éxitos y colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro (Cuatro Besos), Aitana (Me quedo), Beret (Cómo te va), María Becerra (Discoteka) o Belinda y Tiny (La Niña de la Escuela). Sin embargo, todo es poco para esta artista quien actualmente, entre festival y festival, se encuentra inmersa en los ensayos y preparativos de su gran concierto, programado el próximo 22 de marzo en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. Esta cita, para la que ya no quedan entradas desde hace meses, es considerada por Lola como su “boda, el día más importante de mi vida”, convirtiéndose en una de las citas musciales más esperadas y con mayor expectación del próximo año.

Igual de queridos y deseados son también Marta Vaquerizo, Juan Pedro del Moral, Mario Vaquerizo y Miguel Balanzategui , los integrantes de Nancys Rubias, el grupo liderado por Mario Vaquerizo, quien por segundo año consecutivo se vuelve a pasar por este rincón del poblado de Sancti Petri para derrochar glamour, descaro, improvisación y espontaneidad. Esta cita, que vendrá justo después de la actuación de Lola Índigo, se ha convertido en toda una tradición veraniega. En concreto este año dicho concierto será especial, ya que el grupo se encuentra en plena celebración de su veinte aniversario. A lo largo de estas dos décadas el grupo, surgido de forma casual en la madrileña sala Morocco de Madrid, se ha convertido en todo un referente de la fiesta, especialmente la de los pueblos y verbenas (a mucha honra), donde encabezan los carteles de numerosas fiestas patronales. No hay verano sin muchos de sus temas como Me encanta (I love It), Llámame o Corazón de Cristal.

Ambos conciertos, en los que ya apenas quedan localidades libres, se celebrarán mañana miércoles. Primero, Lola a las 22:00 horas y después Las Nancys Rubias, a las 23:45 horas. Las entradas podrán adquirirse a través de la web www.concertmusicfestival.com.