Larga vida a Scorpions y al heavy-metal en Concert Music Festival

No sabemos lo que comen ni lo que beben para mantenerse así. Ojalá lo compartieran con su público, porque seguro que más de uno se lo preguntó a sí mismo ayer viendo a Klaus Meine (76 años), Rudolf Schenker (75 años), Matthias Jabs (68 años), Mikkey Dee (60 años) y Paweł Maciwoda (57 años) en Chiclana. Medio siglo de trayectoria no han hecho mella en Scorpions, que demostró continuar en forma durante su concierto en Concert Music Festival. Para ellos la actuación de anoche era la segunda parada de su gira española,donde celebran el 40 aniversario de su disco Love at First Sting; para el público, una de las veladas más esperadas del verano y de mayor reclamo internacional dentro de la programación de este festival. Varias horas de concierto fueron pocas para vibrar y emocionarse con temas míticos que ya pertenecen a una banda sonora colectiva. ¡Viva el heavy-metal! ¡Viva Scorpions!