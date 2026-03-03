Juntatabla, elegido Vino del Año por la Asociación del Vino y el Viñedo de Chiclana
Este generoso es de Bodegas Manuel Aragón
Con esta iniciativa, la entidad quiere “dar a conocer un vino que anualmente sea una referencia en nuestras tiendas, en nuestros restaurantes y en toda la hostelería”
La Bodega Manuel Aragón de Chiclana consigue dos medallas en VinEspaña 2025
La Embajada acogió hoy la Presentación del Vino del Año, por parte de la Asociación del Vino y el Viñedo de Chiclana, que recayó en el oloroso Juntatabla, de Bodegas Manuel Aragón y con el que esta firma quiere homenajear a tantas y tantas generaciones de chiclaneros que día a día, con su trabajo, plantaron, injertaron y mimaron las cepas, algunas centenarias.
Con esta iniciativa, esta entidad de reciente creación pretende “dar a conocer un vino que anualmente sea una referencia en nuestras tiendas, en nuestros restaurantes y en toda la hostelería. Que se convierta en un primer paso, en una primera visita al maravilloso mundo de nuestras bodegas y nuestros vinos, que hable de nuestras tradiciones y de las nuevas formas de hacer vinos que se están llevando a cabo en Chiclana”.
Juntatabla es, según esta organización, “un ejemplo de todo esto y es un primer paso muy acertado para hablar bien de Chiclana desde nuestra perspectiva de defensores del vino, de la tierra y de nuestro pasado y futuro”.
La Asociación del Vino y el Viñedo de Chiclana se creó el año pasado, con el fin de "promocionar esta cultura y poner en valor sus productos y todo el patrimonio cultural, antropológico, artístico, arquitectónico relacionado con el vino y el viñedo, o sea la tierra, nuestra tierra”, afirman desde la entidad.
