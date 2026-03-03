Juntatabla, elegido Vino del Año por la Asociación del Vino y el Viñedo de Chiclana

La Embajada acogió hoy la Presentación del Vino del Año, por parte de la Asociación del Vino y el Viñedo de Chiclana, que recayó en el oloroso Juntatabla, de Bodegas Manuel Aragón y con el que esta firma quiere homenajear a tantas y tantas generaciones de chiclaneros que día a día, con su trabajo, plantaron, injertaron y mimaron las cepas, algunas centenarias.

Con esta iniciativa, esta entidad de reciente creación pretende “dar a conocer un vino que anualmente sea una referencia en nuestras tiendas, en nuestros restaurantes y en toda la hostelería. Que se convierta en un primer paso, en una primera visita al maravilloso mundo de nuestras bodegas y nuestros vinos, que hable de nuestras tradiciones y de las nuevas formas de hacer vinos que se están llevando a cabo en Chiclana”.

Juntatabla es, según esta organización, “un ejemplo de todo esto y es un primer paso muy acertado para hablar bien de Chiclana desde nuestra perspectiva de defensores del vino, de la tierra y de nuestro pasado y futuro”.

La Asociación del Vino y el Viñedo de Chiclana se creó el año pasado, con el fin de "promocionar esta cultura y poner en valor sus productos y todo el patrimonio cultural, antropológico, artístico, arquitectónico relacionado con el vino y el viñedo, o sea la tierra, nuestra tierra”, afirman desde la entidad.