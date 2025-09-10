Este jueves se presenta la Sociedad de la Viña y el Vino de Chiclana

El Centro de Interpretación del Vino y la Sal acoge este jueves, a partir de las 19.30 horas, la presentación de la Sociedad de la Viña y el Vino de Chiclana, una entidad que nace para el “fomento, promoción, investigación, estudio y difusión de la vitivinicultura, su cultura y patrimonio”, tal y como se refleja en sus estatutos y acta fundacional.

En el transcurso de este acto, el sanluqueño Armando Guerra, impulsor del festival Innoble y del club de vinos Contubernio, ofrecerá una conferencia que versará sobre ‘Tendencias actuales de la viña y el vino en el Marco de Jerez’. Una vez finalizada su intervención, se brindará con vino de las bodegas de Chiclana.

Según sus promotores, esta asociación también “sirve como deuda histórica al legado del padre Fernando Salado Olmedo, fundador del Sindicato de Obreros Viticultores, de quien se cumplirá este año el 150 aniversario de su nacimiento, y al Sindicato de Pequeños Viticultores, cuyo impulsor fue Pedro Tocino Montero, personajes estos fundamentales en el escenario de la viticultura chiclanera de la primera mitad del siglo XIX”.

Asimismo, señalan que es un homenaje a todas las familias “que, con sus bodegas y viñas, hicieron de Chiclana una ciudad eminentemente vitivinicultora”.