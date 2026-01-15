Jucil Cádiz denuncia que varios agentes han sido agredidos en Chiclana en la entrega de una menor

Herida en una pierna en uno de los agentes.

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil Cádiz) ha denunciado hoy que varios agentes fueron agredidos recientemente en Chiclana “con empujones, puñetazos y patadas cuando acudían a un aviso por el traslado de una menor”.

La organización, explica que, “durante la intervención, uno de los adultos presentes, no autorizado para la recogida de la menor, fue detenido por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad”.

De tal forma que “los guardias civiles sufrieron lesiones y daños en sus uniformes” y “la menor tuvo que ser atendida por un estado de fuerte nerviosismo antes de poder ser entregada finalmente a su madre”.

Ante estos hechos, Jucil Cádiz asegura que“la pérdida del principio de autoridad, unida a la falta de sentencias contundentes, está generando un clima de impunidad que termina pagando la Guardia Civil y, en última instancia, toda la sociedad”.

Para terminar diciendo que “basta ya de agresiones a quienes garantizan la seguridad y la protección de los menores” y anuncia que “se presentará como acusación particular para la defensa de los compañeros agredidos, deseándoles pronta recuperación”.