Jucil Cádiz denuncia que varios agentes han sido agredidos en Chiclana en la entrega de una menor
Uno de los adultos presentes fue detenido por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad
La organización asegura que se presentará como acusación particular
La Guardia Civil desarticula una red criminal muy activa dedicada a la distribución de drogas en Chiclana
La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil Cádiz) ha denunciado hoy que varios agentes fueron agredidos recientemente en Chiclana “con empujones, puñetazos y patadas cuando acudían a un aviso por el traslado de una menor”.
La organización, explica que, “durante la intervención, uno de los adultos presentes, no autorizado para la recogida de la menor, fue detenido por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad”.
De tal forma que “los guardias civiles sufrieron lesiones y daños en sus uniformes” y “la menor tuvo que ser atendida por un estado de fuerte nerviosismo antes de poder ser entregada finalmente a su madre”.
Ante estos hechos, Jucil Cádiz asegura que“la pérdida del principio de autoridad, unida a la falta de sentencias contundentes, está generando un clima de impunidad que termina pagando la Guardia Civil y, en última instancia, toda la sociedad”.
Para terminar diciendo que “basta ya de agresiones a quienes garantizan la seguridad y la protección de los menores” y anuncia que “se presentará como acusación particular para la defensa de los compañeros agredidos, deseándoles pronta recuperación”.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas