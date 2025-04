Jóvenes del Grupo Scout Chiclana recorren el Camino Lebaniego en Semana Santa

La Unidad Atlantis del Grupo Scout Chiclana 1977 ha llevado a cabo una enriquecedora experiencia recorriendo el histórico Camino Lebaniego durante la Semana Santa, en lo que ha sido su tradicional Campamento Volante.

El grupo partió de Chiclana el pasado 11 de abril rumbo a San Vicente de la Barquera (Cantabria), donde comenzó su travesía. A lo largo de ella, los jóvenes visitaron localidades como Luey, Cabañes, Cicera y Potes, hasta alcanzar su destino: el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, uno de los cinco lugares santos de peregrinación del cristianismo, junto a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz. Este alberga el Lignum Crucis, considerado el fragmento más grande conservado de la cruz de Cristo.

Durante los nueve días de ruta, los veinte jóvenes, de entre 14 y 17 años, acompañados por siete responsables, “han vivido una experiencia de convivencia, crecimiento personal, contacto con la naturaleza y formación en valores scouts, como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el respeto al entorno”, indicaron desde la organización.

“Este campamento me ha enseñado que el esfuerzo tiene recompensa. Cada etapa era un reto, pero llegamos juntos hasta el final. El Monasterio de Liébana nos impresionó mucho, no solo por su historia, sino por todo lo que significó llegar hasta allí como grupo. Siento que he crecido como persona”, comentó José Antonio Morales, componente del grupo chiclanero.

Esta actividad se enmarca “en los objetivos educativos del movimiento scout y pone en práctica una metodología activa que fomenta la autonomía, la cultura, el esfuerzo y el cuidado del medio ambiente”, explicaron sus impulsores.

Su realización ha sido posible gracias al apoyo de varias entidades locales que han colaborado como patrocinadores: Estudio 15 Arquitectura, Castillo Sancti Petri, Redintec y Qr2 Arquitectos. Además,el grupo de jóvenes ha llevado a cabo distintas actividades para la financiación de la actividad como sorteos y venta de suvenires.al apoyo de varias entidades locales que han colaborado como patrocinadores. Además, el grupo de jóvenes ha llevado a cabo distintas actividades, como sorteos y venta de suvenires.