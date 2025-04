IU Chiclana exige mayor control sobre las viviendas turísticas que se alquilan ilegalmente

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Roberto Palmero, puso en valor recientemente las medidas adoptadas desde el gobierno de la ciudad para limitar la concesión de licencias para viviendas de uso turístico en el casco urbano.

Además, declaró recientemente que con la decisión del equipo de gobierno de limitar de la concesión de licencias para viviendas de uso turístico (VUT) en el centro “recuperamos y blindamos los barrios para los vecinos y vecinas de Chiclana”.

Al mismo tiempo exigió “a las administraciones competentes” mayor contundencia con las viviendas turísticas que se alquilan ilegalmente.

Sobre la limitación de licencias de VUT en el casco urbano, declaró que “no es que el alquiler en el municipio esté caro, sino que prácticamente no existe porque no hay oferta inmobiliaria en este lugar. Son muchas las personas que prefieren alquilar sus pisos de las barriadas durante los meses de verano en lugar de ponerlos en el mercado durante todo el año”. Además, añadió, “esta situación se ha acentuado a causa de la inexistencia de limitaciones por parte de las administraciones competentes, provocando un caos que está expulsando a los chiclaneros y chiclaneras de sus barrios”.

El concejal izquierdista recordó que, “desde nuestra formación dijimos durante la campaña electoral que íbamos a poner freno a esta realidad y, como ya anunció el gobierno municipal, a través de la Junta de Gobierno, hemos establecido una serie de medidas para ello”.

Palmero detalló que Chiclana tiene una particularidad, “tenemos una gran cantidad de alojamientos destinados al uso turístico, para eso fueron construidas todas las urbanizaciones que tenemos en la zona de la costa, a la que hay que unir el diseminado, que se queda fuera de esta medida”. Por lo tanto, agregó, “la acción municipal se ha centrado en proteger nuestros barrios, para que el acceso a una vivienda digna sea posible y también evitemos la especulación”.

Asimismo, denunció que “muchas viviendas que salen a la venta en Fuente Amarga, Huerta del Rosario o Panzacola caen en manos de inversores cuyo único interés es el de especular y ponerlas en alquiler turístico, teniéndolas cerradas durante el resto del año”. Por ello, argumentó, “con las herramientas que nos ha dado la Junta de Andalucía, vamos a limitar la concesión de licencias en el casco urbano””.

No es la única medida que hay que poner en marcha, según el concejal de Izquierda Unida, y señaló que “existe un problema con las viviendas que se alquilan de manera ilegal y que no están dadas de alta, y desde aquí exigimos a las administraciones competentes que sean más contundentes en su control, porque no solo representan un delito, sino también una competencia desleal para con aquellas personas que hacen las cosas bien”.

En este sentido, Palmero quiso apuntar que “las propias comunidades de vecinos pueden ahora decidir si se conceden o no licencias de uso turístico en sus bloques. Además, también pueden denunciar de manera particular si se están cometiendo actividades ilegales”.