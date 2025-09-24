Isla Mágica acogerá el 25 de octubre el Día de Chiclana por Halloween

Isla Mágica volverá a acoger el próximo 25 de octubre el Día de Chiclana, aunque en esta ocasión con motivo de Halloween. Así lo anunció las delegadas municipales de Atención Vecinal y Turismo Sostenible, Mª Ángeles Martínez Rico y Manuela Pérez respectivamente, así como el gerente de Viajes Getura, José Luis Velázquez; y la delegada comercial de Isla Mágica, Carlota Delgado.

Así pues, los chiclaneros que así lo deseen podrán participar en esta jornada, que se iniciará a las 9.00 horas con la salida de los autobuses desde La Longuera y el regreso está previsto sobre las 22.30 horas del parque temático. El precio de las entradas y autobús es de 42 euros, mientras que para los menores de 3 años solo se abonará 20 euros por el transporte, ya que la entrada es gratuita. Las personas interesas podrán adquirirla en Viajes Getura, sito en el centro comercial Las Redes, así como a través de su página web.

“Agradecer a Isla Mágica y a Viajes Getura que lleven a cabo esta nueva iniciativa para que los chiclaneros y chiclaneras puedan disfrutar del Día de Chiclana en Isla Mágica, además con motivo de Halloween”, comentó Mª Ángeles Martínez Rico, mientras que Manuela Pérez destacó que “llevamos muchos años celebrando el Día de Chiclana en Isla Mágica a final de verano, pero este año tenemos como novedad esta visita con motivo de Halloween. Así pues, los chiclaneros y chiclaneras podrán disfrutar de Isla Mágica tematizada para el disfrute de un público familiar y joven”.

Asimismo, Carlota Delgado indicó que en el parque “llevamos semanas trabajando en la transformación del parque de cara a Halloween, con el objetivo de que el visitante cuando llegue crea que está en otro lugar”.

Finalmente, José Luis Velázquez agradeció al Ayuntamiento de Chiclana y a Isla Mágica su colaboración en esta iniciativa y explicó cómo adquirir las entradas. “La fecha límite para la venta será el 20 de octubre o hasta completar los autobuses, por lo que animamos a los chiclaneros y chiclaneras a que se acerquen y participen en esta excursión, que además cuenta con su seguro de asistencia sanitaria”.