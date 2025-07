Incendio de Chiclana, el día después: “Llegan a estar los pinos más concentrados y esto hubiera sido un auténtico drama”

Chiclana/“Porque los pinos estaban más diseminados, que llegan a estar más concentrados y esto hubiese sido un auténtico drama”, esa era parte de la conversación de dos de los bomberos que durante la mañana de este martes refrescaban, manguera en mano, la tierra aún humeante del incendió que ayer se fue extendiendo desde la carretera del Molino Viejo hasta las Mogarizas. En el día después de este fuego los vecinos todavía recuerdan de manera muy viva esa sensación de desconcierto y miedo que llegó con la cercanía de las llamas y el humo a sus hogares.

Momentos de nervios en los que muchos temieron por la propia integridad de su familias y tuvieron que abandonar sus viviendas durante horas para evitar todo riesgo. Pero también queda para el recuerdo una jornada de compañerismo y trabajo duro, en las que el Consorcio de Bomberos y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dieron lo mejor de si mismos para extinguir lo más rápido posible un incendio en el que el Levante no se lo puso fácil y en que los vecinos no dudaron a la hora de echar mano de cubos para formar una cadena humana cuando hizo falta.

Afortunadamente, todo quedó en un susto, pero un susto que dejó a todo el pueblo chiclanero con el corazón en un puño durante buena parte del lunes.

No hay que olvidar que el incendio afectó a cinco casas. Una de ellas fue la de Antonio Moreno, que vio como este repentino suceso causaba daños en su hogar, situado en primer línea de fuego. “El fuego avanzó hacie el pinar y se descontroló, llegando a unos eucaliptos que corrían el riesgo de caerse. De hecho, uno de ellos cayó sobre mi casa y me destrozó el tejado. Ahora hay otro tronco caído apoyado sobre los demás. El problema fue que el tronco seguía ardiendo aún por dentro tras caer sobre el tejado y estuve hasta bien entrada la noche intentando apagar ese fuego interior para que no ardiese el árbol y se cayera en el interior de mi casa. Sobre las dos de la mañana vinieron los bomberos y apagaron el tronco, llegando el agua hasta donde yo no podía llegar con mis medios. Llegó un momento en el que me tuve que bajar porque el calor era insoportable. Ahora el peligro es que venga un viento fuerte y tire los árboles dañados sobre mi casa”, explica este vecino, que cuando atendió a Diario de Cádiz esperaba a que llegaran los peritos de su compañía aseguradora para valorar los daños de su vivienda.