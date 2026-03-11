Inaugurada en Chiclana la Glorieta 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer

Dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Chiclana, José María Román, presidió este mediodía el acto de inauguración de la Glorieta 8 de Marzo en la intersección de la carretera de La Barrosa con los callejones del Horizonte y del Águila. En este acto estuvo acompañado por la delegada de Mujer, Mari Ángeles Martínez Rico, miembros del gobierno municipal y representantes del tejido asociativo de la ciudad, y consistió en el descubrimiento del monolito denominado Glorieta del 8 de Marzo.

José María Román señaló que este espacio “hará recordar a todo el que pase por ella que el mundo es un mundo de igualdad entre mujeres y hombres. Ese es el mensaje que queremos trasladar y por ello se ha colocado en un sitio por el que pasa tanta gente”. Y añadió que “el 8 de marzo tiene un mensaje concreto, que no es otro que ‘las mujeres y los hombres somos iguales’”, a la vez que aprovechó la ocasión para agradecer la labor que se viene realizando en materia de igualdad.

Además, Mari Ángeles Martínez Rico señaló que se trata de un acto “muy bonito y entrañable, incluido en las actividades del 8M”. Además, recordó que el Consejo de las Mujeres acordó por unanimidad que esta glorieta no llevase el nombre de una sola mujer, sino que llevase el nombre de todas las mujeres de Chiclana, “porque creemos que nos lo debemos, porque todas estamos representadas en el 8 de marzo, que es un día de reivindicación, de memoria, de recordar a todas las que lucharon para conseguir los derechos que hoy tenemos y es también el día de todas nosotras y de las que vendrán”.

Hay que recordar que las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer dieron comienzo el 2 de marzo con la inauguración de la exposición de la Asociación ASACH, que lleva por título ‘Dejando Huella’, en la Casa de Cultura. El día 4 se desarrolló el Consejo Extraordinario de las Mujeres y el día 6 se celebró la Festividad de las Mujeres en las Bodegas Vélez, en el que se procedió a la entrega de reconocimientos a mujeres relevantes, el pregón de Ana Magallanes y la fiesta con DJ.

Asimismo, el 8 de marzo, se llevó a cabo la campaña digital ‘Derechos que damos por hecho, se pueden perder’ de la Asociación Ágora Violeta, mientras que lunes 9 fue la inauguración de la exposición de la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona en la Casa de la Cultura; y ayer se inauguró el mural de Arrabal ‘8M Mujeres Cercanas, Mujeres Lejanas y el hilo moderado que nos une’.

Finalmente, indicar que mañana la Asociación Ágora Violeta organiza la iniciativa ‘Barriadas con voz de mujer’, a las 17.30 horas en la sede de la Asociación de Vecinos Recreo San Pedro. El día 13 será el turno de la Marcha de la Mujer, cuya salida será a las 11.00 horas desde la Plaza Mayor. Esta iniciativa está subvencionada con fondos del Pacto de Estado y se encuentra dentro de la campaña ‘Colores contra la violencia de género’.

El día 18 de marzo se desarrollará la tertulia de la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona, a las 18.30 en la Casa de la Cultura. El día 19 se celebrará una charla con el profesorado de centros educativos en la Delegación de la Mujer y el 24 de marzo está prevista la inauguración de la exposición ‘Amazonas’, compuesta por fotografías de Issa Leal, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, a las 19.00 horas.