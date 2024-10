El Icono mundial Lionel Richie, primer artista confirmado en Concert Music Festival 2025

La leyenda de la música internacional Lionel Richie ha confirmado su participación en Concert Music Festival 2025, donde presentará su tan esperado espectáculo Say Hello To The Hits el próximo 26 de julio. El artista, reconocido mundialmente por su inigualable talento y trayectoria, traerá un show único e inédito a España, en lo que promete ser una noche cargada de nostalgia, emoción y grandes éxitos.

Con más de 125 millones de discos vendidos en todo el mundo y una trayectoria galardonada con premios Grammy, Oscar y Globo de Oro, Lionel Richie es uno de los nombres más grandes en la historia de la música. Temas emblemáticos como Hello, All Night Long, Say You, Say Me, We Are The World y Easy formarán parte de este espectáculo que será una verdadera clase magistral en directo.

El espectáculo Say Hello To The Hits será un repaso por su vasta discografía, una oportunidad única para que los fans disfruten en directo de una selección de sus mayores éxitos. Este show, descrito por críticos y seguidores como una verdadera celebración de su legado musical, es también un tributo a su increíble capacidad para conectar con audiencias de todas las generaciones. Richie ha demostrado ser un maestro no sólo en el estudio de grabación, sino también sobre el escenario, donde combina magistralmente la nostalgia de sus clásicos con la energía vibrante que sigue transmitiendo en cada una de sus actuaciones.

Para Richie, el escenario es su segunda casa, y su capacidad para convertir cada concierto en una experiencia íntima y memorable es lo que lo ha consolidado como una superestrella mundial. Con su actuación, promete ofrecer momentos emotivos y llenos de vida, recordando por qué su música ha dejado una huella imborrable en la historia de la música contemporánea.

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo viernes 25 de octubre a las 10:00 horas en Ticketmaster.