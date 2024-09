Por un IBI Real presenta un recurso contra la adhesión del Ayuntamiento de Chiclana a los fondos de impulso económico

La Asociación Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real anunció recientemente que ha registrado un recurso de reposición, “para que el pleno municipal desista de acogerse al Real Decreto 17/2014, de 26 diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales”. Al mismo tiempo, solicitó que en su lugar se realice una modificación de créditos al presupuesto actual.

Esta entidad entiende que dicho acuerdo plenario “va a afectar gravemente al bolsillo de los contribuyentes, al interés general y, especialmente, a las arcas municipales, por cuanto que el préstamo de 13,5 millones que otorgaría el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a largo plazo (10 años) supondría tener que abonar solo de intereses 6, 5 millones de euros. Esto aumentará más la presión fiscal para los vecinos, así como pondrá en grave riesgo el futuro de las corporaciones venideras”.

La asociación fundamenta su recurso en que el expediente que se llevó al pleno no contenía la documentación que se contempla y exige en los artículos 39 al 50 del mencionado Real Decreto y explica que se refiere a “un informe de Tesorería que justifique suficientemente la solicitud de adhesión a los Fondos de Impulso Económico, para la financiación de la ejecución de las dos sentencias”.

La entidad también apuntó que “no existe en dicho expediente un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento ni un análisis riguroso sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la deuda pública, al menos, hasta el ejercicio 2023”.

Por otro lado, aseguró que “las sentencias judiciales comunicadas aún no son firmes, requisito para poder adherirse a la solicitud para dichos fondos”. Al respecto, detalló que “queda acreditado, en el informe de Intervención del Ayuntamiento, que las sentencias fueron comunicadas el pasado mes de julio de 2024 y no son actualmente firmes, es más aún no se han procedido a su ejecución por las partes interesadas”.