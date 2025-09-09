Los hoteles de 4 y 5 estrellas de Chiclana superaron el 93% de ocupación en agosto

La ocupación entre los hoteles y apartahoteles de cuatro y cinco estrellas del Novo Sancti Petri y La Loma en Chiclana se ha situado en el 93,17 por ciento a lo largo del pasado mes de agosto. En este sentido, en cuanto a los establecimientos hoteleros de cinco estrellas del municipio, que supone un total de cinco, han alcanzado una ocupación del 89,85 por ciento. Por su parte, los establecimientos de cuatro estrellas han alcanzado una media de ocupación del 95,39 por ciento.

Por otro lado, en cuanto a los hoteles y apartahoteles y tres estrellas, que implica un total de siete establecimientos, el porcentaje de ocupación han alcanzado el 88.93 por ciento; mientras que los hoteles y hostales de dos estrellas ha alcanzado el 95.73 por ciento.

"Estos datos vienen a ratificar la consolidación de la oferta turística en Chiclana, un año más. Seguimos siendo el destino elegido por muchas personas, familias que buscan nuestras playas, pero también esa amplia oferta que nuestra ciudad ha generado y sigue generando para que el Destino Chiclana siga manteniendo los niveles de excelencia en todos los sentidos. Contamos con el sol y playas, pero también con la cultura, el ocio, el deporte y la gastronomía, que se han convertido en pilares fundamentales de nuestro municipio", destaca la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez.

Asimismo, la responsable de Turismo Sostenible y Fomento Económico recalca que "estos magníficos datos de ocupación hotelera van en consonancia con los datos del desempleo en el municipio, puesto que hemos terminado el mes de agosto con 7.490 parados, lo que supone 582 menos respecto a agosto de 2024". "No solo los hoteles han tenido un gran rendimiento durante este último mes, sino que el sector hostelero en general ha funcionado al 100 por cien, tal y como hemos podido comprobar a diario, tanto en la playa como en el centro de Chiclana", insiste.

"De todas formas, no nos conformamos con ello, por lo que seguimos trabajando para que la temporada turística continúe en línea ascendente y para alargar al máximo la temporada estival y que los hoteles, establecimientos hosteleros y empresas turísticas puedan permanecer abiertos durante gran parte del año", manifiesta Manuela Pérez, quien añade que "para ello tenemos una importante oferta cultura, deportiva, de campos de golf, de ocio, gastronómica y de naturaleza".

Oficinas de Turismo de Chiclana

En otro orden de cosas, los trabajadores de las oficinas de información turística del centro, La Barrosa y Novo Sancti Petri han atendido un total de 2.600 consultas a lo largo del mes de agosto. De esta forma, la oficina ubicada en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal ha recibido a un total de 1.042 personas. Por su parte, los técnicos de la oficina del Novo Sancti Petri han atendido a 463 turistas; mientras que el tercer punto de información, ubicado en la primera pista de la playa de La Barrosa, ha recibido un total de 1.095 visitas.

"Es muy importante que los turistas que visitan nuestra localidad no solo se queden en los hoteles de la costa, sino que también se interesen por otros aspectos de Chiclana como el centro, sus monumentos, oferta de ocio, restaurantes y espacios naturales", expresa Manuela Pérez, quien resalta "el trabajo de los técnicos municipales por seguir mejorando el servicio a la ciudadanía".