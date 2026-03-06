El Hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá acoge el X Foro Provincial de Turismo

La delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, y la directora del Grupo 8 de Comunicación, Cecilia Olaya, han presentado la décima edición del Foro Provincial de Turismo y el IV Salón del Vino y la Gastronomía, que se celebrará los días 9 y 10 de marzo en el hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá.

La edil del área ha señalado que se trata de un encuentro que “se ha consolidado como uno de los grandes espacios de reflexión y encuentro del sector turístico y gastronómico de la provincia de Cádiz, que reunió el año pasado a 1.000 profesionales acreditados y 2.500 visitantes. Cifras que demuestran el interés creciente del sector y que han consolidado este evento como uno de los encuentros turísticos y gastronómicos más relevantes del calendario andaluz”.

Además, Manuela Pérez ha destacado que uno de los grandes atractivos de este evento es el alto nivel de los ponentes, “de la talla de Rafa Zafra, Albert Adriá, Elena Arzak o Mario Sandoval”. También ha reseñado que esta décima edición será novedosa porque se entregarán los Premios Especiales del X Foro Provincial de Turismo, que recaerán en Hipotels, Pepe Melero, el Grupo Hotelero HACE y Juan Valdés.

“Este foro posiciona a Chiclana como sede de grandes encuentros profesionales y contribuye a proyectar la imagen de toda la provincia de Cádiz como un destino turístico moderno, innovador y con una enorme riqueza gastronómica y cultural”, ha especificado la delegada.

Por su parte, Cecilia Olaya ha destacado que este encuentro “ha pasado de ser una iniciativa para favorecer el diálogo del sector turístico a convertirse en uno de los principales puntos de encuentros del turismo y la hostelería de Andalucía”. Además, ha incidido en que este evento reunirá figuras relevantes del sector y “abordará cuestiones estratégicas como la transformación digital del turismo, el impacto de la inteligencia artificial, la evolución el nuevo viajero o el papel determinante de la gastronomía como motor de atracción turística”.

También ha señalado que este décimo aniversario demuestra que “el sector necesita un espacio estable de encuentro, reflexión y conexión empresarial y dicho espacio se ha consolidado en Chiclana, porque se ha convertido en el mayor punto de encuentro profesional del turismo y la hostelería de la provincia, consiguiendo atraer a algunas de las figuras más influyentes de los sector. Además, ha incorporado un espacio expositivo único con el salón del vino y la gastronomía y en este foro se presentan iniciativas estratégicas para el turismo con la exposición de nuevas herramientas”.

9 Y 10 DE MARZO

En este sentido, el evento se iniciará el lunes a las 9.30 horas con el acto institucional de inauguración, que contará con la presencia del consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, y el alcalde de Chiclana, José María Román. Posteriormente se llevará a cabo la mesa redonda ‘Tradición y evolución: la gastronomía como reflejo de un gran destino”, que reunirá a figuras de referencia internacional como Albert Adrià y Rafa Zafra; para continuar con la conferencia ‘Andalucía Nexus; inteligencia de datos e innovación para transformar el turismo’, iniciativa orientada a integrar inteligencia de datos, conectividad y digitalización en la gestión turística.

A las 11.15 horas será el debate ‘El nuevo viajero: cómo decide, qué busca y por qué elige un destino’ con Elena Arzak, Mario Sandoval y Aitor Aguirre, donde se reflexionará sobre cómo garantizar la continuidad de proyectos consolidados sin perder identidad, integrando gestión profesional, innovación y adaptación a los nuevos hábitos de consumo.

Y a las 13.00 horas será la inauguración de ‘Cádiz Salón Gourmet – IV Salón del Vino y la Gastronomía’, que reforzará la dimensión experiencial del encuentro con una masterclass-showcooking centrada en el arroz como lenguaje esencial de la cocina contemporánea, de la mano de Diego René y Edu Torres, poniendo en valor la excelencia del producto y su vinculación con el territorio.

La segunda jornada arrancará con la conferencia ‘Fiscalidad inteligente en el sector turístico: seguridad, eficiencia y toma de decisiones en un nuevo escenario regulatorio’, a cargo de Carlos Gil, experto en materia de gestión tributaria. Posteriormente será la mesa redonda ‘El turismo enológico como motor de identidad, experiencia y destino’, con la intervención de Luis Baselga, Fernando Corrochano, Cristina Navarro y Mónica Rosón. Y a los 11 será la mesa redonda ‘El atún rojo como uno de los ejes del turismo gastronómico del destino’, con la participación de Marta Crespo, Jesús Martínez Delgado, Paloma Bueno y José Manuel Galindo.

El Foro culminará con la entrega de los Premios Especiales del X Foro Provincial de Turismo y IV Salón del Vino y la Gastronomía, que reconocerán trayectorias ejemplares y proyectos empresariales que han contribuido de manera decisiva al desarrollo y posicionamiento turístico de la provincia. En ester sentido, serán reconocidos el Grupo Hotelero Hipotels, Pepe Melero, el Grupo Hotelero HACE y Juan Valdés; para continuar con el acto institucional de clausura y la segunda jornada del IV Salón del Vino y la Gastronomía.