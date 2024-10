El Hotel Barrosa Park de Chiclana acogerá en noviembre el evento Cloud&Tips 2024

El Hotel Barrosa Park acogerá el 8 de noviembre el evento Cloud&Tips 2024, bajo el lema From Zero to Hero. Así lo han anunciado la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez; la fundadora de Cloud Estudio, Sandra Romero; la representante de la Asociación de Empresas de Chiclana, Estefanía Pérez,y los ponentes en el evento, Álvaro Narváez y Pedro Cid. Esta iniciativa reunirá a emprendedores, profesionales del marketing y expertos de diversas áreas para compartir conocimientos, estrategias y herramientas que impulsen el crecimiento y la sostenibilidad en el mundo del emprendimiento.

Manuela Pérez ha señalado que se trata de un evento consolidado, que en esta ocasión se celebrará en un hotel, “demostrando una vez más la capacidad turística y de eventos que tiene la ciudad”. Es una cita que apoya al emprendimiento y al marketing y “que es necesaria para las empresas y los emprendedores”.

Por su parte, Sandra Romero ha destacado que esta cita es un referente para las personas que quieran impulsar su negocio y hacer realidad sus ideas. “Este año queremos que el emprendedor pueda crecer aún más”, ha señalado, reseñando que cada personas que acude “puede aportarle un granito de arena a otra”.

Además, Estefanía Pérez ha incidido en que estos eventos “son cruciales, porque nos enseñan, nos dan visibilidad y parámetros para impulsar el comercio local”. Además, ha destacado que es fundamental el apoyo y las enseñanzas que pueden aportar los ponentes desde la experiencia de cada uno.

El evento contará con el apoyo de GreenHome, una empresa pionera en la construcción sostenible bajo el estándar Passivhaus, que se destaca por su compromiso con el medio ambiente y la eficiencia energética. También estará presente Mery García Butrón, creadora de Cocina para Todos, quien compartirá su experiencia en el marketing digital y su éxito en el mundo gastronómico e influencer. Además, contará con José Alberto Cruz, concejal del Ayuntamiento de Chiclana.

Durante la jornada se desarrollarán mesas temáticas diseñadas para abordar los desafíos y oportunidades actuales en el ecosistema empresarial, entre ellas: Conectando y Creciendo: Emprendedores en Acción, Innovación verde: construcción y sostenibilidad, Impulsando el emprendimiento local, Conexiones que influyen: el poder del influencer, Creando experiencias: eventos que impulsan marcas, Gastronomía y emprendimiento: fusionando sabores y estrategias y Cultivando el futuro.