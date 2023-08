Los hosteleros reciclan más vidrio este verano

La confluencia del esfuerzo reciclador de los hosteleros y de la concienciación ciudadana ha permitido al municipio de Chiclana incrementar los niveles de recogida de vidrio en 23 toneladas en lo que ha transcurrido de verano.

Así, durante el mes de junio la subida fue relativamente moderada, pasando de las 123,21 toneladas del mismo mes de 2002 a las 126,08 de 2023, casi 3 toneladas de incremento. Sin embargo, en julio la variación de los niveles de recogida ha sido espectacular, superando las 20 toneladas. De esta forma se ha pasado de las 167,32 del pasado año a las 187,34 del actual.

El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, indicó que “aunque no tenemos los datos de agosto, los avances de recogida nos indican que vamos a incrementar también la recogida del pasado año, por lo que no me cabe más que felicitar a los hosteleros de Chiclana por su esfuerzo con el medio ambiente y a la ciudadanía de nuestra ciudad, que cada día viene demostrando un mayor grado de compromiso con la necesidad de cuidar nuestro entorno”.

Palmero quiso destacar que “este año si cabe teníamos un mayor peso sobre nuestras espaldas, ya que defendemos la consecución de la bandera verde conseguida el pasado verano. Aun así, mantenemos que por encima de los galardones está la necesidad de seguir avanzando en una ciudad más sostenible y comprometida con una gestión adecuada de los residuos”.

El concejal de Medio Ambiente recordó que “la labor que viene desarrollando Chiclana Natural para la consecución de este objetivo: “Todos los años se emprenden iniciativas para incentivar el reciclaje de vidrio. Este verano la entrega de banderas a los establecimientos hosteleros ha sido todo un éxito, como también la campaña de difusión en redes denominada ‘reciclonsejos’; o el sorteo de los mini iglús entre los ciudadanos. Son algunos pequeños detalles con los que intentamos recordar que sencillos esfuerzos individuales nos permiten lograr grandes objetivos”.

Para finalizar Palmero señaló que “tenemos que seguir avanzando en cuestiones fundamentales para el bienestar de las generaciones venideras, como el uso sostenible de los recursos, la reducción de plásticos y residuos innecesarios y, en general, el respeto y el mantenimiento del medio ambiente y nuestro entorno con cuantos medios tengamos a nuestro alcance”.