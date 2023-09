“El hospital en Chiclana es más que necesario por población, posición estratégica y disponibilidad de suelos”

La portavoz del gobierno municipal de Chiclana, Ana González, y el delegado municipal de Salud, José Alberto Cruz, han comparecido en rueda de prensa para lamentar las declaraciones efectuadas días atrás por la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, en las que reiteraba que “no está en los planes de la Junta el complejo hospitalario público en La Longuera”. “Se trata de unas afirmaciones desacertadas porque Chiclana debería tener un hospital público por varios motivos, entre ellos, por su población, con casi 90.000 habitantes y un crecimiento superior al resto de la provincia, sin olvidar que es el cuarto municipio de Andalucía durante el verano con casi 250.000 personas”, ha recalcado.

“Pero no solo consideramos más que necesario el hospital por la población, sino por su posición estratégica dentro de la Bahía de Cádiz y cabecera de La Janda”, ha indicado Ana González, quien ha añadido que “también contamos con la disponibilidad del suelo, una de las cosas más importantes para que la Junta de Andalucía pueda llevar a cabo este equipamiento sanitario en Chiclana”.

Asimismo, la portavoz del Gobierno ha recordado que “un hospital no se hace de un día para otro, sino que desde que se inician los trámites pasan unos años hasta que se hace realidad el proyecto”. “Así pues, si no empezamos a reclamarlo ya, bien desde el Ayuntamiento o desde la ciudadanía que no se siente atendida, no será una realidad dentro de unos años”, ha incidido González, quien ha aclarado que “Chiclana seguirá creciendo en los próximos años, mientras otros municipios se estancan o bajan en población”. “Hay criterios técnicos que hablan de la necesidad de este hospital público en Chiclana y, además, nos hacemos eco de las demandas de la ciudadanía, que en más de un 80 por ciento piden este equipamiento sanitario”, ha añadido.

Por otro lado, Ana González ha criticado la comparación realizada por Mercedes Colombo con otros municipios como Chipiona y Conil en relación al crecimiento población de Chiclana durante la época estival. “Nos parece desafortunadas las palabras de la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz porque hablamos de municipios que tienen una población en torno a los 20.000 habitantes”, ha comentado la portavoz del Gobierno municipal.

“Pero no solo hablamos del hospital público, sino del cuarto centro de salud en La Cucarela, cuyos terrenos también se encuentran a disposición de la Junta de Andalucía”, ha indicado González, quien ha recalcado que “Chiclana necesita ser atendida desde el punto de vista de la atención primaria”. “Esperemos que ambos equipamientos sean atendidos y puedan ser una realidad en el menor tiempo posible”, ha concluido.