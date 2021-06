La bailaora chiclanera Macarena Ramírez recibe un reconocimiento municipal

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido a la bailaora Macarena Ramírez, tras alzarse como ganadora en el programa ‘The Dancer’. Durante el acto, el regidor ha destacado que, “para mí, es un inmenso honor, como alcalde y como profesor, porque le tengo a Macarena un cariño especial y distinto. Fue alumna mía y la tengo en el recuerdo porque fue una alumna especial, que compaginaba sus estudios con el flamenco desde muy pequeña. Por eso, le hacíamos todo casi a la carta, para que ella pudiese continuar con los estudios”.

José María Román también ha señalado que, “desde muy joven, ha mostrado el convencimiento y el coraje para seguir estudiando y para seguir con su formación en el baile. Ahora la vida le hace este regalo, que es el fruto del trabajo bien hecho”. El alcalde ha recordado espectáculos de Macarena, que la han hecho triunfar en los escenarios y ahora llega este premio, “que hace que todos nos sintamos ganadores”.

Por su parte, Macarena Ramírez ha reseñado que “ha ganado Chiclana y ha ganado Andalucía, ya que era la única andaluza en esa gran final”. Además, ha agradecido “el apoyo de todos chiclaneros, que me han mandado mensajes preciosos que me llegan al alma y que me dan mucha fuerza y energía. También quiero agradecer el apoyo del alcalde, porque tiene que haber más profesores y más gente como tú, que ayudan al alumnado artista. Hay que ayudar a este sector, porque luego vale la pena y ese apoyo nos sirve mucho”.

Macarena Ramírez se ha convertido en la "mejor bailarina de nuestro país" después de superar las pruebas de estos meses en el concurso y un casting de más de 1.200 aspirantes. La chiclanera ha conseguido la victoria gracias al 45% de los votos del público en plató, en una fase final muy complicada en la que el talento y la pasión por la danza eran más que evidentes en los cuatro candidatos finalistas. Pero Macarena no solo es la ganadora de 'The Dancer', a sus 28 años tiene toda una carrera a sus espaldas, ya que lleva desde los cuatro años años bailando al ritmo de las palmas y las bulerías.

Con solo seis años ya actuaba en varias peñas flamencas y en el Centro Andaluz de Flamenco, solo un año más tarde se hizo con el Premio Revelación de Andalucía y también ganó el concurso ‘Veo, veo’ de jóvenes talentos. Era una pequeña artista nacida para triunfar, con esos antecedentes era previsible saber que acabaría triunfando y conquistando todas las televisiones del país.

Uno de los trabajos más importantes de su carrera llegó en 2006. Macarena tenía 12 años y era elegida para interpretar el papel de Lola Flores adolescente en la producción ‘Lola, la película’. También en 2006, se unía a la compañía de Antonio, ‘El Pipa’, con la que recorre escenarios de todo el mundo como Francia, Costa Rica, Los Ángeles o México. Pero aún hay más, tras participar en varios festivales compartiendo cartel con artistas tan importantes como José Mercé, en 2011 interviene junto a la bailaora Cristina Hoyos en la película de Carolina Chormienn, Vert, je'taime vert. Ese mismo año, gana el certamen Jóvenes Flamencos de Desencaja (Cádiz), estrena su propio show en el Teatro Moderno de Chiclana y entra en la compañía de Sara Baras con la obra ‘La Pepa’.

En 2012 es invitada a la Bienal de Sevilla con el espectáculo ‘Flamenco que viene’ y es nominada al Premio Revelación del Festival de Jerez, por su actuación como solista en la obra ‘Viva Jerez’. Solo un año después presentaba su espectáculo ‘Recuerdos’ en el Festival de Jerez y comenzaba una gira por Alemania, Praga, Países Bajos y Francia.

En la actualidad la artista compagina actuaciones en la compañía María Pagés con la programación de sus galas en solitario. Macarena Ramírez ya es toda una bailaora reconocida que también imparte clases magistrales. 'The Dancer' es la guinda del pastel a una carrera de mucho esfuerzo, es el premio que ella necesita por la visibilidad que le aporta a su trabajo y al flamenco, la danza que tanto ama.