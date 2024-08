Hombres G: la fiesta sigue 40 años después en Chiclana

Chiclana/Más que canciones, representan un estilo de vida; una forma especial de entender las cosas que -a pesar de no ser lejanas en el tiempo- hablan de épocas pretéritas. Seguro que hoy las redes sociales serían mucho más rápidas para contactar con Marta, María del Mar o Ana (incluso la ubicación de Instagram aclararía más rápido si Elena está o no en su casa); no obstante, a pesar de que Tinder haya suplantado a su agenda de teléfonos en papel para ligar un viernes por la noche, Hombres G demostró en su concierto de Chiclana que siguen pasándoselo igual de bien que siempre. Los cuatro madrileños fueron los penúltimos artistas en pasar esta temporada por Concert Music Festival con su show 40 Años Y Seguimos Empezando. Toda una paradoja. Aún así da igual; por muchos años que pasen Hombres G demostró que por el momento no hay nada ni nadie que los pares. Ni a ellos ni a su música.