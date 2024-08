“A los políticos les sugiero que escuchen ‘Libertad’, nuestra canción”

Chiclana/No sólo mueven multitudes (el año pasado agotaron en 24 horas las 8.000 entradas para su concierto en el madrileño Palacio de Vistalegre); sino que también movilizan conciencias. El fenómeno Hakuna aumenta sin remedio, imparable, llegando a países como Buenos Aires o Méjico. ¿El secreto? Nadie lo sabe a ciencia cierta. El próximo 6 de agosto estarán en Concert Music Festival. Y Alejandro Valcarce, coordinador de Hakuna Group Music, nos cuenta cómo van los preparativos.

¿Cómo habéis acogido la posibilidad de dar este próximo concierto? Es la segunda vez que estáis por Cádiz, ¿no?

¡Sí! Cuando vimos la posibilidad nos sentimos superfelices y muy ilusionados por poder estar en un festival tan grande y compartir cartel con artistas y gente que son leyenda. Es un gustazo que hayan pensado en nosotros. El año pasado ya estuvimos en Jerez...

¡Oye, genial! Poco a poco vais recorriendo la provincia entera...

Bueno hace dos años también estuvimos en El Puerto de Santa María. Ya como que se ha establecido una media tradición de que en verano estemos en alguna parte de la provincia. ¡Así que muy contentos!

Se habla mucho de Hakuna, pero para quien no os conozca ¿qué es Hakuna?

Hakuna es un movimiento de la iglesia que surgió hace diez años y que es un grupo de amigos que seguimos juntos a Cristo. Esto es lo más amplio. Dentro de este movimiento, hay distintas actividades, y una de las más visibles es la música. Justo esto comenzó en Río de Janeiro en las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), donde se conocieron un grupo de personas que eran músicos y sin ninguna intención empezaron a componer y tuvieron la idea de grabar un primer disco. A partir de ahí la parte de música dentro de Hakuna es verdad que ... ¡Es la leche!

Pero claro muchas personas hablan de un marketing detrás de todo esto. Vosotros en todo momento habéis asegurado que esto no corresponde a ningún plan trazado. Cuando veis todo lo que se mueve, ¿cómo lo gestionáis?

Es verdad que nosotros hemos sido los espectadores en primera fila de esto; pero, tal y como tú decías, como todo ha venido dado, hemos estado detrás de lo que iba ocurriendo, intentando responder... Pero vamos, que cada vez que pasa algo así los mayores sorprendidos somos nosotros. Cuando se llena un recinto grande es una gozada estar en primera línea.

¿Pero cómo se gestiona una cosa que no se espera? No lo habéis buscado pero, ahora que lo tenéis, ¿qué hacéis con eso?

En el grupo somos muchas personas. En el escenario se pueden subir unas 60 personas, pero luego es verdad que hay más gente detrás. Ahí se mantiene que somos una familia, que subimos al escenario a disfrutar y además se junta con que los que están abajo en la pista también son tus amigos. Hay un ambiente muy bueno, también de cierto anonimato, que te permite disfrutar un montón. Salgo aquí, canto para todos estos y luego, cuando acabe me voy a tomar algo con ellos.

También suele pasar que cuando se habla de Hakuna se busca una cara reconocible, pero en este caso el grupo lo formáis muchas personas. ¿Cuántos sois?

Nos gusta decir que somos el grupo de música más grande el mundo (ríe). En cada ciudad, donde hay una Hora Santa hay un grupo de música que acompaña a esa oración y de ahí sale la gente que canta en el concierto. Toda la base es muy grande... Tenemos un grupo de WhatsApp con 600 personas.

¿Sabes si alguna vez la iglesia ha conseguido algo similar?

En general la Iglesia sí. En la JMJ había un millón de personas, pero en el tema de los grupos de música no recuerdo nada así. Yo creo que no hacemos nada nuevo, pero es verdad que, por lo menos en España, en el tema de la música yo no había vivido algo así.

Últimamente se escucha bastante que ser cristiano no está de moda, pero vosotros lo estáis consiguiendo. ¿Qué crees que está pasando?

Es una buena pregunta ... ¿Estar de moda o no estar de moda? Yo creo que siempre ha estado de moda porque responde a algo mucho más profundo. Cuando alguien tiene la suerte de tener a Jesús pues digamos que lo de las modas queda un poco superficial, pero luego es verdad lo que dices que con Hakuna o con otros movimientos pues alguien lo puede ver más atractivo. Ve que sus amigos van a actividades, y al final lo ves como algo normal. Ahí es donde quizás se rompe alguna barrera.

Me gustaría preguntarte por el futuro. ¿Hacia dónde va esto? Imagino que a aumentar ese grupo de WhatsApp

La verdad que no sabemos que nos depara el futuro. Sabemos que en septiembre vamos a dar otro concierto en Madrid, pero no mucho más allá. Nosotros felices de lo que pueda ocurrir. En Latinoamérica empiezan algunos grupos de Hakuna. Todo lo que está surgiendo, sin esperarlo, pero que ocurre, aspiramos a poder acogerlo y poder estar a la altura de lo que sea que ocurra.

Con la que está cayendo mundialmente, ¿qué canción de Hakuna recomendarías a los políticos y dirigentes actuales?

Pues creo que Libertad es muy chula. Es un himno de la juventud A mí por lo menos me ayuda recordar esos grandes deseos que tienes de joven y que no desaparezcan cuando crecen los años. Creo que le viene bien a todo el mundo, no sólo a los dirigentes.