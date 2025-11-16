‘Alea Iacta Est’, una balada contra el inconformismo en Chiclana

La Fundación Vipren de Chiclana acoge una nueva exposición virtual, 'Alea Iacta Est'. La inauguración de la muestra corrió a cargo de la delegada de Cultura, Susana Rivas, el autor de las obras, Félix Alonso del Real, y el protagonista de las fotografías, el deportista Kevin Gaucín. También estuvieron presentes el presidente de la Fundación Vipren, Miguel González, y la directora de exposiciones de la Fundación Vipren, Mariló S. Leal.

En esta exposición se muestra cómo el entorno habitualmente condiciona gran parte de la vida de las personas y, frente a esa realidad, se emplean los recursos que se tienen para prosperar, para mejorar la situación. Así, en los barrios en los que ronda la exclusión social, la lucha es constante y, junto a esta lucha, la posibilidad de prosperar en la práctica deportiva, de ganar una oportunidad.

Kevin Gaucín, el protagonista de este documental, es fiel testigo de lo que se puede conseguir con esfuerzo, mucho sacrificio y sin apenas medios. Sus éxitos deportivos son tan importantes como sus logros personales y en todos hay apuntes de lo que ha aprendido en el Muay Thai y durante sus entrenamientos diarios. ’Alea Iacta Est’ es una balada contra el inconformismo. El relato de un joven de barrio que sube al ring a diario, también para practicar su deporte favorito, el Muay Thai.

“Felicitar a la Fundación Vipren por el trabajo que lleva a cabo en pro de la Cultura, puesto que ya son 33 exposiciones virtuales las que se han presentado en la página web”, comentó Susana Rivas, quien resaltó que “muchas veces donde nacemos nos marca para siempre, pero la realización personal y el esfuerzo pueden cambiar eso”. “Y, por supuesto, darle la enhorabuena a Félix y a Kevin por todo lo que han conseguido en este tiempo”, manifestó.

Por su parte, Félix Alonso del Real agradeció al Ayuntamiento de Chiclana y a la Fundación Vipren “su colaboración y apoyo en todo momento. Es más, Miguel González fue la primera persona que apostó por nosotros en la exposición física realizada hace un año en una sala municipal”. “Gracias a esa muestra pudimos recabar más dinero del pensado inicialmente para poder pagar el billete para Kevin a Tailandia”, comentó el autor de la exposición, quien añadió que “estamos trabajando en un libro en el que contaremos esta experiencia”. “Queremos trasladar a la gente que cree que no tiene ninguna oportunidad en la vida por nacer en un sitio concreto que el deporte puede ayudarle a salir adelante y tener una vida mucho más próspera”, expresó.

Asimismo, Kevin Gaucín mostró su agradecimiento a todas las personas “que han hecho posible que salga adelante este proyecto, en especial, a Félix, que se ha convertido en un pilar muy grande para mí”. “Quisiera que esta exposición sirviera de inspiración a mucha gente que, como yo, no ha tenido mucha suerte en la vida o se encuentra en un momento bajo. El deporte ayuda mucho a las personas a salir de los problemas que puede tener en el día a día”, comentó el deportista chiclanero.

Por su parte, Miguel González presentó a Félix Alonso del Real y a Kevin Gaucín, así como la muestra digital en la página web de la Fundación Vipren. “‘Alea Iacta Est’ se trata de una lección personal a sus perjuicios en relación con un deporte clasificado como ‘duro’, pero que es más que un simple deporte, ya que los jóvenes de barrios menos favorecidos de la ciudad han encontrado ahí una forma de vida y una experiencia de superación”, dijo el presidente de la Fundación Vipren.

Finalmente, Mariló S. Leal indicó que “Félix es una persona curiosa y creativa, que ha creado este proyecto basado en contar una historia de superación personal, que bien podía llevar al cine”. “El proyecto se divide en dos bloques, el primero compuesto por fotografías realizadas en Chiclana, más elaboradas y descriptivas, en blanco y negro, protagonizadas por Kevin, aunque haya más personas. Y el segundo, con fotografías en color realizadas en Tailanda”, concluyó.

El autor

Félix Alonso del Real Nicolás (Pamplona, 1972) ha dedicado su vida profesional al diseño gráfico y a las comunicaciones. Estudiante de ingeniería industrial, jamás ejerció actividad que se acercara a los citados estudios, muy por el contrario ha dedicado toda su vida profesional a trabajos relacionados con la creatividad.Así, en la década de los 90 comienza su vinculación con la emisora municipal de radio Radio Chiclana FM, en la que trabaja durante dos décadas.

Ha colaborado con medios de comunicación escritos. Su inquietud como fotógrafo aficionado comienza a finales de los 2000, coincidiendo con el nacimiento de su hijo. Desde entonces se ha formado en esta materia, centrando sus primeros trabajos en los retratos de moda. Junto con su formación fotográfica en la Universidad de Cádiz, da comienzo su incursión en los proyectos fotográficos documentales.

Desde los últimos días de confinamiento por el covid, ha mantenido un canal de stream en la plataforma Twitch en el que ha difundido la fotografía, mediante clases prácticas de retoque fotográfico y entrevistas a fotógrafos de renombre.Fue responsable del cartel de Feria de Chiclana en 2022 y sus fotografías han aparecido en distintos medios, muchas veces relacionadas con su actividad profesional en el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.