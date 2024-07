Francis Salado reitera a la Junta de Andalucía el pago de la deuda que mantiene con Chiclana en materia de vivienda

El delegado municipal de Vivienda, Francis Salado, reiteró este viernes a la Junta de Andalucía el pago de la deuda que en esta materia mantiene con Chiclana. El también vicepresidente de Emsisa realizó esta petición en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la consejera delegada de la empresa municipal, Cándida Verdier, y por la directora gerente, Eva Verdugo.

En concreto, según informó, Francis Salado, el débito asciende actualmente a 559.306,24 euros y responden a las anualidades de 2022, de 126.618,12 euros; la de 2023, de 217.090,52 euros, y la de 2024, de 215.597,60 euros, correspondientes a distintas promociones de vivienda pública.

“Nos referimos a las 25 viviendas habitacionales; las 78 de la 4ª Fase de El Carmen; las 12 de Panzacola; 53 viviendas de la Calle Cuba y las 23 viviendas de Los Carriles”, recordó el edil, destacando que “también exigimos en su momento el pago de la anualidad de 2024 de los préstamos de promociones de alquiler de vivienda pública a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía que asciende a 592.822,68 euros y que se correspondía con las 308 viviendas que integran la primera, segunda y tercera fases de El Carmen y las 82 viviendas de San Sebastián”.

Francis Salado reseñó que, “gracias a nuestra insistencia y a nuestra denuncia pública, desde la Consejería por fin se ha anunciado el pago de estas últimas cantidades. Sin embargo, aún tenemos pendiente las de 2022, 2023 y 2024 de las promociones de viviendas antes enunciadas y que corresponden a la Delegación Territorial de Vivienda de Cádiz”.

El problema radica, según el edil, en que “desde Emsisa no podemos seguir pagando con recursos propios esta serie de préstamos que corresponden a la Junta, porque supone un sacrificio extraordinario para la tesorería de la empresa municipal, por todo lo que significa estar al corriente en dichos pagos de préstamos para no tener que pagar intereses de demora, al no recibir las transferencias a tiempo”.

Por otro lado, Francis Salado también pidió a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y su Delegación Territorial en Cádiz que “dé respuesta a las peticiones de renovación del reconocimiento del derecho a percibir Subsidiación Autonómica por el periodo 2024-2028 al préstamo cualificado correspondiente a varias promociones de viviendas públicas y que se cursaron el pasado 24 de marzo de 2023”.