La Fiesta de la Vendimia se celebra este viernes en la Bodega Primitivo Collantes de Chiclana

La Fiesta de la Vendimia se celebrará el próximo viernes 5 de septiembre, a las 21.00 horas, en el patio de la Bodega Primitivo Collantes, sita en la calle Concepción. Un evento en el que se llevará a cabo una cata de vinos de Chiclana, marinados con productos de la tierra y acompañada por un espectáculo flamenco. Así lo han anunciado la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al gerente de la Bodega Primitivo Collantes, Primitivo Collantes; el presidente de la Unión de Viticultores de Chiclana, José Reyes; la representante de la Bodega Manuel Aragón, María Luis Villarreal, y el representante de Iberoartis Flamenco, Daniel Torres.

Las entradas, que son limitadas, se pondrán a la venta con un coste de cinco euros. Así, las personas interesadas en adquirirlas podrán hacerlo desde este miércoles, a partir de las 8.30 horas, en la oficina de Tematic Eventos, situada en la calle Fernando Magallanes, 1, oficina 15. Cada persona puede adquirir un máximo de dos entradas. Además, las entradas tan sólo podrán adquirirlas personas mayores de edad, al igual que sucede con el acceso al espectáculo.

“Estamos hablando de una fiesta muy esperada por el sector vitivinícola, así como por los amantes del flamenco”, ha comentado Manuela Pérez, quien ha agradecido a las bodegas chiclaneras su colaboración en el evento. “No todos los municipios pueden celebrar la Fiesta de la Vendimia en un entorno tan auténtico como el patio de la Bodega Primitivo Collantes”, ha expresado la delegada de Fomento Económico, quien ha resaltado que “el objetivo es promocionar y dar el valor que se merece a los vinos de Chiclana y a sus bodegas, que el llevan el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo”.

Por su parte, Primitivo Collantes ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana que, “una vez más, pone en valor nuestros vinos y las pocas bodegas que quedamos”. “Este evento es muy importante para nosotros, porque se suben al escenario dos tipos de cultura, el flamenco y el vino de Chiclana”, ha indicado Primitivo Collantes.

Finalmente, Daniel Torres ha destacado que “desde Iberoartis Flamenco estamos trabajando con muchísimas ganas para esta cata-espectáculo, que va adquiriendo un nivel cada vez mayor”. “Agradecer al Ayuntamiento de Chiclana que nos dé la oportunidad de participar y a los bodegueros por su implicación”, ha comentado el responsable de Iberoartis Flamenco, quien ha adelantado que “el espectáculo será diferente a años anteriores, con un desarrollo más alternativo, acorde a una ciudad que se moderniza”.