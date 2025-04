Fede Díaz: “Si el hospital es necesario para la capital, también lo es para Chiclana”

El PSOE de Chiclana reclamó, una vez más, a la Junta de Andalucía “lo que consideramos justo en materia sanitaria, es decir, un trato igualitario al resto de ciudades, con el objetivo de la mejor atención a la población”. En este sentido, el portavoz de la Agrupación Local Socialista, Fede Díaz, recordó que “hace unas semanas asistimos a la manifestación organizada desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y por el centro de salud de La Cucarela y hoy volvemos a exigir al gobierno del señor Moreno Bonilla que atienda las demandas de un municipio en constante crecimiento como Chiclana”.

En este sentido, se refirió a que “hace unos días el Ayuntamiento de Cádiz anunció que en el último trimestre del presente año se iniciarán las obras de un nuevo centro de salud en la capital y el miércoles la Junta de Andalucía informaba de que había remitido por escrito su compromiso para la ejecución de un nuevo hospital, algo que tampoco es nuevo, porque pasan los años y del ‘Juanma lo haría’ de 2018 hasta la actualidad han pasado siete años y seguimos igual”, para añadir que “no vamos a cuestionar la necesidad o no de un nuevo hospital o un nuevo centro de salud, el séptimo, en Cádiz, a pesar de que allí disminuye la población entre 1.000 y 2.000 personas cada año, por lo que en una década puede incluso bajar de los 100.000 habitantes”.

Por este motivo, el responsable socialista declaró que “lo que sí decimos es que Chiclana, a diferencia de Cádiz, incrementa su población más de 1.000 personas cada año y ya supera los 90.000 habitantes censados, aunque la población atendida realmente alcanza las 140.000. Eso sin contar los meses de verano, cuando esta supera los 230.000”. Y agregó que, “a diferencia de lo que sucede en Cádiz, Chiclana apenas tiene actualmente dos centros de salud y un consultorio, además de no contar con hospital público”.

Asimismo, insistió en que no están en contra de la construcción de estos equipamientos en Cádiz, "pero lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados mientras no se actúa en Chiclana”. Como consecuencia, “exigimos a la Junta de Andalucía y a su presidente Juan Manuel Moreno Bonilla que se ponga a trabajar para que el centro de salud de La Cucarela pueda ser una realidad lo antes posible, porque no podemos permitir que los 30.000 habitantes que residen en la zona de La Banda y la zona norte del diseminado sean atendido en el pequeño y obsoleto centro de salud Padre Salado, que ni siquiera tiene la posibilidad de ampliarse”, manifestó Fede Díaz, quien reiteró que “el Ayuntamiento ha ofrecido a la Junta una magnífica parcela con acceso por cuatro calles en la zona de La Cucarela y se compromete a destinar los 2,5 millones que el SAS le debe por la construcción del consultorio de Los Gallos. Además, el solar cuenta con el visto bueno de sus técnicos. Por tanto, solo falta la voluntad política del Gobierno andaluz para que pueda ser una realidad”.

Por último, el portavoz socialista apuntó que “hasta el PP de Chiclana apoyó en el Pleno de febrero la propuesta planteada por el PSOE sobre este asunto. Esperemos que sus compañeros en Sevilla se den cuenta de las necesidades de esta ciudad”, para señalar posteriormente que “lo mismo sucede con el hospital, por lo que reclamamos se inicien los trámites administrativos para que en un futuro a medio plazo podamos contar con este”.