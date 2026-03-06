Las espátulas, protagonistas del nuevo logo de Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presentado el nuevo logo turístico del eslogan ‘Chiclana te hace volver’. Un acto en el que también ha estado presente la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez. Este emblema de la localidad desde hace más de 30 años ha cambiado uno de sus elementos, dejando como protagonista a una de las aves más significativas del municipio, la espátula, que cada año recorre el litoral chiclanero en su emigración hacia el norte de África.

De esta forma, el logotipo ha cambiado la gaviota original por la silueta de este ave migratorio sobre la que aparecen la playa y el castillo de Sancti Petri. Además, bajo el nombre de Chiclana también aparecen La Barrosa y Sancti Petri. “El mejor eslogan que hemos tenido en materia de turismo ha sido ese de ‘Chiclana te hace volver’, pero ahora le hemos dado una vuelta al logo incorporando una ave identitaria con Chiclana como la espátula, en detrimento de la gaviota que está extendida por todos lo municipios costeros”, ha comentado el alcalde, quien ha añadido que “así el logo identifica un destino singular y especial”.

“Durante los días 20, 21 y 22 tendremos AVINSAL, la Feria de las Aves, Vino y Sal, pero queríamos presentar antes el nuevo logo”, ha resaltado José María Román, quien ha añadido que “también debían aparecer en el logo dos marcas muy potentes como La Barrosa y Sancti Petri, muy reconocidas por los turistas”. “En torno al 70 por ciento de los clientes que vienen a los hoteles repiten su estancia en el municipio, por lo que el lema de ‘Chiclana te hace volver’ no tiene ninguna duda”, ha incidido.

Asimismo, el alcalde ha indicado que “no nos conformamos con todo eso, sino que seguimos trabajando para mejorar nuestra oferta gastronómica, deportiva, de naturaleza, cultural y de ocio para que el atractivo de Chiclana no solo sean sus magníficas playas”.