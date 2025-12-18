El equipo de ERACIS+ en Chiclana lleva a cabo la campaña ‘10 días, 10 hábitos’

El equipo de Eracis+ ha llevado a cabo la campaña ‘10 días, 10 hábitos’, en el marco del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, dando respuesta a la actuación ‘Acercar a la zona campañas de sensibilización sobre hábitos saludables y actividades deportivas’, incluida en el eje 2 sobre políticas públicas para el bienestar y la cohesión social. En este sentido, el delegado de esta área. Francis Salado, presidió el acto final de esta actividad con la charla taller ‘Cuidando nuestro cuerpo, mente y corazón’, que se desarrolló en el Centro Municipal de Participación Activa de Personas Mayores Santa Ana con la participación de casi medio centenar de personas.

Hay que destacar que la campaña se desarrolló entre el 17 y el 28 de noviembre. Así, durante 10 días se difundieron a través de las redes sociales pequeños tips sobre hábitos saludables, con acceso a un enlace de youtube para la visualización de un vídeo relacionado con el tema del día. Asimismo, se realizaron diferentes campañas sobre el programa.

“Con este tipo de iniciativas, que promueven la salud y la participación comunitaria Eracis+, pone de manifiesto su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas residentes de la zona de Fuente Amarga y Plaza Mayor, así como del resto del municipio”, expresó Francis Salado, quien añadió que “así difunde buenos hábitos entre la ciudadanía para un mejor cuidado personal”.

Cabe recordar que la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) es un proyecto subvencionado por la Unión Europea y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Chiclana. La Eracis+ pertenece a la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento y su objetivo es mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción y centrado en las personas residentes en las zonas de la mitad sur de la localidad: parte del casco histórico, entorno a la Plaza Mayor, Barriada del Pilar, Fuente Amarga y Santa Ana.

Así pues, quienes viven en dichas zonas y que estén interesados en participar pueden pedir cita previa a través de los números de teléfono 667880884 y 667881197, mediante el correo electrónico eracisplus@chiclana.es o directamente en la sede de Servicios Sociales de Fuente Amarga, sita en Plaza La Libertad. Asimismo, la ciudadanía puede seguir el desarrollo de las diferentes actuaciones que desarrolla en su perfil público de Facebook Eracis+ Chiclana y en Instagram @eracisplus.