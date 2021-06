El sector del socorrismo denuncia las condiciones laborales en las que algunas empresas prestan sus servicios

En las actuales fechas, en las que se inicia la temporada estival y con ella las instalaciones con piscinas abren sus puertas al público para el disfrute de pequeños y mayores, algunas empresas de salvamento y socorrismo acuático de esta zona quieren hacer pública una denuncia en cuanto a la actual situación que se vive en el sector, en relación con las condiciones laborales que se producen en algunos contratos.

De esta forma, critican que en las últimas temporadas se viene observando cómo distintas empresas privadas de salvamento y socorrismo acuático vienen ofreciendo sus servicios en hoteles, urbanizaciones privadas, campings, parques acuáticos y playas con precios que se encuentran muy por debajo del coste del salario mínimo interprofesional.

Por este motivo, desde estas empresas se pide una reflexión, por parte, sobre todo, de las entidades que subcontratan a dichas firmas, "encaminada a explicar cómo hacen para no perder dinero". La respuesta para los denunciantes es clara, "cometer irregularidades en la contratación de su personal socorrista, a los cuales someten, entre otras cosas, a jornadas de hasta 60 horas semanales de trabajo, sin apenas descanso, por cantidades irrisorias de dinero, generalmente jóvenes que por su situación personal, como son los estudiantes, necesitan trabajar en verano".

Asimismo, desde este grupo de empresas denunciantes se incide en que dichas condiciones laborales se llevan a cabo "incluso obviando las medidas de prevención de riesgos laborales que han de aplicarse. De esta forma, no sólo ponemos en riesgo la salud de estos jóvenes, sino también la de los bañistas", denuncian, al tiempo que recuerdan que "la seguridad de los usuarios está en manos de personas que soportan unas condiciones de trabajo muy precarias y jornadas interminables y agotadoras, mermando así sus facultades de prevención y actuación, y que, por miedo a perder su puesto de trabajo, no llegan a denunciar esta situación".

"Así no potenciamos el empleo juvenil ni el empleo de calidad", lamentan los denunciantes, los cuales apelan a que "hoteles, parques acuáticos, administradores de fincas y comunidades de propietarios no se dejen embaucar por empresas que ofertan precios tan bajos, ya que seguramente no permitirían que se hiciese con sus hijos lo que se hace con muchos socorristas que trabajan en sus instalaciones".

Por último, desde este grupo de empresas en desacuerdo con estas prácticas se concluye argumentando que "creemos que es la única forma de poner freno a la competencia desleal, con la que se perjudica claramente a quien hace las cosas bien y según la normativa legal laboral vigente y de Prevención de Riesgos Laborales. Están en riesgo la vida y salud de muchas personas y no se debería tratar como si fuera un servicio de bajo coste donde prime el precio sobre el buen servicio o la profesionalidad".