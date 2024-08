Doblete de El Barrio para cerrar Concert Music Festival

Chiclana/Hay cosas que nunca pasan de moda; y por eso son clásicos. Atemporales y eternos, como José Luis Figuereo, más conocido como El Barrio. El artista gaditano, imerso en su gira Atemporal, será el encargado de cerrar la VII edición de Concert Music Festival este fin de semana con dos fechas en cartel. Todo un honor que no podría haber recaído en otra persona.

La primera fecha -el concierto de hoy sábado día 17- fue anunciada en diciembre, y las entradas volaron. Este rotundo sold out no fue suficiente. Tres meses más tarde, y ante la petición de sus fieles seguidores, El Barrio anunció una segunda fecha, un día más tarde, el 18 de agosto. Y desde entonces la expectación no ha hecho más que crecer.

No hace falta recalcar mucho la pasión de sus seguidores. Allá por donde va El Barrio levanta pasiones, arrastrando a cientos de personas que llevan más de 20 años fieles al artista. En concreto, los inicios de El Barrio se remontan al año 1996 con Yo sueno Flamenco, su primer album con el que comenzaba una prometedora carrera. Ya el resto es historia: fusión de flamenco, pop y rock, un símbolo (el gorro, que fue un regalo de su madre) y el gadtano barrio de Santa María, de donde es natural el artista. Con estos ingredientes es imposible que Concert Music Festival no tenga un cierre de lujo.