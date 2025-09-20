Estos son los días no lectivos en Chiclana para el nuevo curso: el 2 de marzo y el 4 de mayo

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chiclana ha acogido el Consejo Escolar Municipal, que ha estado presidido por la delegada municipal de Educación, María José Batista, y que ha contado con la presencia de representantes de diversos centros educativos del municipio. En este sentido, uno de los temas que se ha abordado en esta cita ha sido los días no lectivos a nivel local en el curso que acaba de comenzar. Así, los días no lectivos aprobados en Chiclana, a propuesta de la comunidad educativa, han sido el 2 de marzo (lunes) y el 4 de mayo (lunes), que se suman al viernes 12 de junio (Feria de San Antonio), festivo local.

Por otro lado, durante el consejo se ha dado cuenta de las actuaciones que se han llevado a cabo en los distintos centros educativos de Primaria durante el pasado verano, así como en los accesos a los colegios, además de las medidas para garantizar la seguridad en la entrada y salida de los niños. Además, se ha abordado las incidencias en el inicio del curso escolar. "No podemos olvidar que seguimos trabajando en la medida de nuestras posibilidades para mejorar el estado de los centros educativos de Primaria, algunas cuestiones que incluso no son competencia municipal", ha comentado María José Batista.

"Este equipo de gobierno trabaja con responsabilidad y se vuelca al 100 por 100 para que los niños y niñas puedan disfrutar de las mejores condiciones en sus clases, pero también necesitamos que la Junta de Andalucía se implique en ello", ha expresado la delegada de Educación, quien ha recordado los trabajos pendientes por el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla en distintos colegios públicos de Chiclana.

"Y, por supuesto, es más que necesaria la construcción de un nuevo instituto de Secundaria en la zona de la playa, para lo cual le hemos ofrecido a la Junta tres parcelas municipales", ha insistido Batista, quien ha añadido que "es un deber del gobierno andaluz atender todas las necesidades de los estudiantes chiclaneros, pero lamentablemente está dejando pasar el tiempo sin hacer nada".