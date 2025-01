La descarada venta en redes sociales de parcelas ilegales en Chiclana

“Vendo parcela de 700 metros cuadrados en Chiclana de la Frontera, Pago del Humo. Zona espectacular a 12 minutos de las calas de Roche, parada de autobús, ventas, zona de agua, muy buena zona. Escrituras ante notario. ¡6.500 euros!”

Este es un ejemplo de los numerosos anuncios que se pueden encontrar con cierta facilidad en internet y que han hecho saltar todas las alarmas en la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana. De tal forma que hace unos días puso en marcha una campaña informativa por todo el diseminado, consistente en la instalación de carteles, en los que se advierte que la zona es rústica y está prohibido parcelar.

En concreto, estos afiches se han colocado en la Carretera de La Barrosa, Carboneros, Llano San Vicente, Pozo de Los Álamos, La Raya, Majada, Los Cardos, Lago Boada, Camino de la Verbena, El Cotín, Cañada Carabinero, Caballo frisón, Hijuela del Cerrillo y Carretera del Pago el Humo.

El objetivo está bien claro, declara la alcaldesa en funciones, Ana González: “Queremos informar que cualquier parcelación que se haga en una de estas zonas, sobre la que tenemos indicios al respecto por portales publicitarios o porque hemos tenido conocimiento de una escritura de compraventa, pudiera resultar ilegal”.

Ya Urbanismo explic, recientemente, en un comunicado de prensa, que “la existencia de cuotas indivisas elevadas a escritura pública ante notario no implica la legalidad de las mismas. Además, pueden constituir un delito contra la Ordenación del Territorio y/o el Medio Ambiente, implicando y afectando a todos los actores intervinientes, como son compradores, vendedores, sociedades interpuestas, etcétera”.

El Ayuntamiento ha colocado estas advertencias en numerosas zonas del municipio.

Y es que, como se apuntaba anteriormente, solo hay que echar un leve vistazo a una de las redes sociales más populares para percatarse que hay una profusa publicidad de venta de parcelas de estas características. Y las hay de los más variados tamaños y precios. Así se puede encontrar una en Los Llanos de San Vicente por 16.000 euros u otra “segregada” en el Callejón de Borreguitos, con una superficie de casi mil metros cuadrados y a un precio de 30.000 euros. En todas ellas solo se muestra un teléfono de contacto y en la mayoría de los casos aparecen publicadas en grupos. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo. No es la primera vez que se publica este tipo de anuncios en estos medios. Con anterioridad, desde la Delegación de Urbanismo, ya se denunció a un par de portales inmobiliarios por llevar a cabo esta misma práctica. Esta acción no cayó en saco roto, al lograrse la retirada de la publicidad, mientras que las entidades fueron multadas por el Ayuntamiento de Chiclana.

Advertencias

Sobre este asunto, la propia Ana González realiza una serie de advertencias. En primer lugar, subraya que “cualquier parcelación en suelo rústico que no cumpla con la unidad mínima de cultivo, que en caso de regadío es de 2.500 metros y que no tenga la preceptiva licencia de segregación, pudiera considerarse ilegal”. Otra cosa es, apunta, que “la división sea consecuencia de una herencia”.

Además, recuerda que, “ante la construcción en estos terrenos, se abren dos expedientes: uno de carácter sancionador y otro destinado al restablecimiento de la legalidad. El primero afecta a quien construye, sin embargo, el segundo, la demolición de la edificación obliga a todos los propietarios de la parcela original, de tal forma que si no se lleva a cabo la multa coercitiva recae en todos”.

La instalación de estos carteles es una de las medidas implantadas por el Consistorio chiclanero, “con el objetivo de impedir acciones al margen de la legalidad”, indican desde Urbanismo. En este caso, agregan, se trata de “una acción preventiva”.