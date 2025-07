Danielle Nicole inicia este viernes en el Teatro Moderno de Chiclana su gira española

La cantante, compositora y bajista estadounidense Danielle Nicole inicia este viernes, 4 de julio, su gira española con un concierto en el Teatro Moderno de Chiclana. Será a partir de las 21.30 horas en una actuación promovida desde la Delegación Municipal de Cultura y con localidades, a precios populares, que ya pueden adquirirse en la taquilla del teatro y a través de www.tickentradas.com. La artista de Kansas City presenta su último trabajo discográfico, ‘The love you bleed’, arropada por una banda de la que forman parte Brandon Miller a la guitarra, Katy Guillen, guitarra y voz, así como Stephanie Williams, a la batería.

Tras su exitosa primera visita a España el pasado verano, en la que muchos aficionados pudieron verla dentro del Festival La Isla del Blues, Danielle Nicole regresa a con una gira que, en esta ocasión, la llevará también al prestigioso 44º Festival de la Guitarra de Córdoba, al XI Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía y al 35º Reus Blues Festival, entre otras citas destacadas.

Conocida por su potente voz y su virtuosismo al bajo, Danielle Nicole ofrece un espectáculo vibrante donde confluyen el blues, el soul y el rock más auténtico. Desde sus inicios como fundadora del trío ‘Trampled Under Foot’ hasta consolidarse como artista solista nominada al Grammy, Nicole ha cautivado a audiencias en todo el mundo con una propuesta emocionalmente intensa y técnicamente impecable.

Nacida en Kansas City (Missouri) Danielle Nicole Schnebelen-Miller -ese es su nombre completo- es una de las artistas más destacadas del blues contemporáneo. Su carrera comenzó en el seno de una familia musical, donde su padre tocaba blues en la guitarra y su madre cantaba en el grupo Little Eva. Junto a sus hermanos, formó Trampled Under Foot, un trío que ganó reconocimiento en el Medio Oeste estadounidense y cimentó su pasión por la música. En 2015, Danielle inició su carrera en solitario con el álbum ‘Wolf Den’, que alcanzó el número dos en las listas de Billboard Blues y acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales. Su segundo trabajo, ‘Cry No More’ (2018), no solo debutó en el número uno de las listas de blues, sino que también recibió una nominación al Grammy en la categoría de Blues Contemporáneo.