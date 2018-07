La calle La Vega congregó ayer a amantes del mundo de los toros, representantes de distintos colectivos de la ciudad, miembros de la Corporación municipal, vecinos, amigos y familiares del diestro chiclanero Emilio Oliva, quien recibió un homenaje con el descubrimiento de un mosaico en el que figura su retrato de joven, obra de Paco Arniz.

Este reconocimiento coincide con el 56 aniversario de su alternativa y también se encuadra en los actos con motivo del bicentenario de José Redondo 'El Chiclanero'. "Lo que tengo me lo ha dado mi pueblo que siempre me ha querido y siempre lo he tenido a mi lado y para un torero eso es muy importante", decía emocionado el propio Emilio Oliva ante el numeroso público que quiso acompañar al maestro en tan especial momento.

Por su lado, el alcalde, José María Román, ha señalado que se trata de "un reconocimiento a la Chiclana de las tradiciones, en el mejor y más cariñoso de los sentido, porque se trata de recordar nuestra historia y a nuestras gentes, haciendo especial mención a aquellos que han llevado el nombre de Chiclana por muchos lugares, siendo el maestro Oliva un ejemplo genuino de ello".

También ha explicado que este homenaje surge, "porque hay que reconocer la labor de las personas como el maestro", reseñando que el autor del retrato "es una persona con mucha experiencia, un artista de la plumilla que ha expuesto en muchos lugares y que tenido relación con artistas como Alberti. Además, ha realizado una magnífica obra, de un Emilio muy joven".

José María Román ha vinculado el recibimiento que le dio Chiclana al maestro a su vuelta de Madrid, con el homenaje celebra hoy, incidiendo en que en ambos eventos "la gente de la ciudad se ha volcado con Emilio Oliva". "Por ello, hay que ser justos y honestos con personas que han hecho cosas por su pueblo y que lo llevan a gala, como es el caso de Emilio. Es un acto de cariño y amor a una personas que hizo muchas cosas por Chiclana y que ha estado siempre dando la cara", ha reseñado el alcalde.

Por otro lado, el crítico taurino Luis Rivas ha agradecido el gesto "de tener esta sensibilidad de hacer este homenaje, porque es justo, necesario y meritorio, puesto que durante muchos años Emilio y sus hijos han llevado el nombre de Chiclana por todo el mundo". "Chiclana es una localidad que siempre ha apoyado a sus toreros y un ejemplo es el día de la alternativa de Emilio Oliva en El Puerto de Santa María, con la calle La Vega llena de autobuses para ir a verlo", ha recordado, incidiendo en que actos como este "sirven para demostrar que no se olvida a Emilio Oliva.

Antonio Pérez también ha agradecido el homenaje al maestro, "puesto que lo tiene muy merecido. Estoy muy vinculado a la casa Oliva, ya que Emilio fue quien me dio la alternativa y estoy muy contento, porque veo que él también lo es".

Emilio Oliva nace en Chiclana, en el Barrio Nuevo, el 17 de abril de 1.937, insignia de oro de la ciudad desde el año 2007. Con doce años empezó a trabajar de pastor, cuidando ovejas y vacas. Además, fue hortelano, matarife y dependiente en una carnicería, antes de iniciar en el mundo del toro.

Su debut en público fue en el año 1.957 en la plaza de toros de San Fernando. En esta plaza también debutó como novillero con picadores, el 6 de abril de 1.958, lidiando reses de Arturo Pérez y actuando con Paquita Rocamora y Agustín Vilaplana.

El siempre lo dice: "Mi familia y yo se lo debemos todo al pueblo de Chiclana", continuando: "Cuando más miedo pasaba yo era cuando actuaba cerca de mi pueblo, porque, además del toro, tenía que estar mejor que mis compañeros por respeto a mis paisanos, para que se fueran de la plaza orgullosos de mí y que jamás se fueran "acharados" por yo no estar a la altura de lo que ellos siempre se merecían".

Cabe recordar que se le rindió un homenaje con motivo del 40º aniversario de su alternativa, en la plaza de toros de El Puerto de Santa María. Actualmente, es Director Artístico de la Escuela Taurina Francisco Montes "Paquiro", de la que, junto a un grupo de entusiastas aficionados, es fundador. A pesar del poco tiempo de vida de la misma, Emilio se ha ganado el respeto y admiración del resto de directores de las otras escuelas de Andalucía y pone toda su sabiduría en la enseñanza de los jóvenes valores de Chiclana.