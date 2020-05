El Ayuntamiento de Chiclana muestra su "sorpresa e indignación" por la no autorización de la Junta de Andalucía a la instalación del arco desinfectante para vehículos, que han elaborado desde la empresa chiclanera Tecnocorte para su puesta en marcha en la avenida del Mueble, con el objetivo de desinfectar todos los vehículos que acceden a la ciudad. En este sentido, la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, ha lamentado que “desde el principio hemos hecho las cosas como corresponde, es decir, dirigiéndonos a las autoridades sanitarias, con el objetivo de que cumpliera con la normativa vigente. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en numerosos municipios de Andalucía y de otras regiones de España, resulta que la Junta de Andalucía no nos da su autorización para poder instalarlo en Chiclana”.

Vela dice que “no entendemos por qué en Chiclana no se puede instalar este arco de desinfección de vehículo, cuando hemos podido ver en prensa cómo en municipios y pedanías como Setenil de las Bodegas, Castellar, Zahara de la Sierra, Zahara de los Atunes, Facinas, Grazalema, Almodóvar del Río, Dílar, Villanueva e San Juan o El Saucejo, por poner algunos ejemplos en Andalucía, sí han podido instalar un arco de similares características”, ha cuestionado la responsable del área, quien ha recalcado que, “desde que pusimos en marcha esta iniciativa, hemos trabajado de la mano de una empresa como Tecnocorte, que ha estudiado de forma exhaustiva que se cumpliera con todos los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud”. “Por supuesto, agradecer a Tecnocorte su implicación en el proyecto, así como a todas aquellas empresas locales que han participado en el mismo, porque han trabajado de forma concienzuda para buscar ese equilibrio entre la desinfección de los vehículos y la preservación de la salud de las personas”, ha incidido.

Asimismo, la responsable municipal de Salud ha incidido en que “solo se pretendía instalar un elemento de desinfección, para evitar la posible propagación de la pandemia y, además, en el arco habría un cartel de bienvenida a Chiclana, con el fin de que los conductores sintieran que estamos trabajando para lograr una ciudad libre de coronavirus y segura”. “Nos parece inexplicable la respuesta de la Junta de Andalucía, cuyos argumentos no llegamos a entender, puesto que debemos recordar que se trata de un arco de desinfección para vehículos y que, en ningún momento, el agua con hipoclorito sería pulverizado sobre las personas, que permanecen dentro de los coches”, ha insistido Vela, quien ha añadido que “hablamos de una fórmula similar e, incluso, menos agresiva que la que se emplea para desinfectar centros de mayores, farmacias, centros de salud, calles y plazas”.

Por su parte, la dirección de Tecnocorte ha lamentado que “no hayamos tenido una respuesta convincente por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, puesto que el arco desinfectante cumple con todos los parámetros, tanto en relación con sus dimensiones (5,7 metros de alto por 4,5 de ancho) como en cuanto a la fórmula empleada de agua con hipoclorito”. “Estamos hablando de que el agua de la red tiene 0,5 miligramos de hipoclorito por litro de agua aproximadamente, y que el agua de una piscina supera el miligramo por litro, mientras que en el arco de desinfección para vehículos nos situaríamos de 0,9 miligramos a 1 miligramo, es decir, tendría menos hipoclorito que el agua de piscina”, han comparado desde Tecnocorte, que han recordado que, “por si fuera poco, a diferencia de una persona que se pueda bañar en una piscina, aquí el conductor del vehículo ni siquiera percibiría el agua pulverizada al encontrarse dentro del mismo”.

Añade que “hemos hecho distintas analíticas del agua pulverizada para adjuntarlas a la memoria técnica y dejar el arco de desinfección ajustado dentro de los parámetros de la OMS, se las hemos planteado a la Consejería de Salud, que no nos ha sabido responder a las cuestiones que les hemos planteado”, ha expresado la gerencia de Tecnocorte, que ha añadido que “no entendemos que este arco continúe sin poder instalarse cuando ya podía haber estado funcionando desde la pasada semana”. “No vemos lógico que en otros pueblos sí se haya podido instalar, mientras que aquí en Chiclana, que solo ha trabajado para ofrecer una mayor seguridad a chiclaneros y turistas, no se autoriza su instalación”, han insistido desde Tecnocorte, que han añadido que “solo pretendíamos proteger al municipio de posibles contagios y generar seguridad para todos”.