El Ayuntamiento de Chiclana atenderá la demanda de wifi gratuito solicitada por los directores de los centros educativos de la ciudad para aquellos estudiantes chiclaneros con menos recursos económicos, tal y como ya anunció, a través de su cuenta de twitter personal el alcalde de la ciudad, José María Román, apenas una hora después de tener conocimiento a través de las redes sociales de la carta abierta de los directores y directoras. En este sentido, José María Román, ha remitido telemáticamente una misiva a dichas direcciones, en la que se les comunica la predisposición del gobierno municipal a atender dicha reclamación.

“Aunque la comunidad educativa es conscientes de que todo lo relacionado con la Educación y el transcurso del curso académico en nuestra comunidad depende exclusivamente de la Junta de Andalucía y no de los ayuntamientos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante las necesidades de numerosos estudiantes chiclaneros de familias con menos recursos económicos y que no pueden acceder al servicio de internet, de cara a poder continuar el desarrollo de las clases desde sus casas”, ha expresado José María Román, quien ha mostrado su sorpresa por “cómo he conocido, a través de las redes sociales, la carta abierta de los directores y directoras de los centros educativos”. “No obstante, nos ponemos manos a la obra para que esta brecha digital desaparezca durante el transcurso del estado de alarma. Así, trabajaremos para garantizar el acceso a la educación de nuestros alumnos y alumnas hasta que puedan regresas a sus aulas”.

En este sentido, en la carta que se ha enviado a los directores y directoras de los colegios e institutos de Chiclana y con el objetivo de garantizar la eficiencia del servicio, se solicita a las direcciones y secretarías de cada uno de los centros educativos el listado de estudiantes que necesitarán dicho servicio de wifi y que no pueden disfrutarlo por falta de recursos económicos, así como el consentimiento de las familias que podrán beneficiarse del mismo. “Debemos trabajar con prudencia y responsabilidad, por lo que necesitamos el listado de los alumnos y alumnas que realmente necesitan internet, de cara que solicitar presupuesto a las empresas de telecomunicaciones y poder llevar a cabo la instalación del servicio de wifi en sus hogares”, ha indicado el alcalde de Chiclana, quien ha aclarado que “desde la Delegación Municipal de Educación cuentan con presupuesto para afrontar la gestión. Ahora más que nunca debemos dar visibilidad a una delegación que está comprometida a aquello que no responde la Junta, pese a recordar que se trata de una competencia exclusiva de la administración autonómica”.

Así, una vez sea remitido por parte de los centros educativos el listado del alumnado con necesidad de contar con este sistema de wifi y llevada a cabo la verificación correspondiente por los técnicos municipales, se procederá a presupuestar dicho servicio para dar respuesta así a la petición realizada por los directores y directoras de los centros educativos de Chiclana. “El objetivo es poder tener, a la mayor brevedad posible, el listado de alumnos y alumnas que necesitan el servicio de internet en casa y cuyas familias no tienen recursos económicos para su contratación, para así trabajar lo más rápido posible y que estos menores puedan incorporarse a las clases telemáticas rápidamente”, ha incidido el regidor chiclanero, quien ha añadido que “todo nuestro esfuerzo se está centrando en ayudar a las familias chiclaneras que peor lo están pasando durante esta crisis sanitaria del COVID-19”.

Román haincidido en que “estamos pasando una delicada situación, que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar, por lo que todo esfuerzo es poco para atender las necesidades de la ciudadanía. Por ello, este equipo de Gobierno está trabajando intensamente para buscar recursos económicos suficientes para atender la enorme demanda social que nos estamos encontrando en estos momentos”.