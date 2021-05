Negocios locales se adhieren al programa de ERACIS para la creación de empleo en Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las instalaciones de The Sushi of Sur (Sushi Panda) con motivo de la colaboración que esta empresa está realizando con la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), en la campaña de inclusión social en el municipio. Una visita en la que ha estado acompañado por el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, así como el gerente de The Sushi of Sur, Yi Shang.

"Actualmente nos encontramos con la problemática de la dificultad de Inserción Laboral debido a la situación actual de crisis sanitaria, del mismo modo las empresas de Chiclana se encuentran en ocasiones con falta de personal con un perfil profesional concreto", se explica desde el Consistorio chiclanero. Por ello, "la ERACIS de Chiclana apuesta por dar una solución eficaz ante esta situación e intermediar entre la empresa y el participante ERACIS, en búsqueda activa de empleo con un perfil profesional acorde a la demanda".

Durante la visita, el alcalde ha destacado “la buena voluntad del Yi Shang, que ha tenido a bien trabajar en este proyecto que estamos promoviendo en esta zona de la ciudad, que trata de generar nuevos diseños curriculares para generar nuevas expectativas de trabajos en zonas deprimidas laboralmente hablando”. “Así, gracias a este convenio, aprobamos un modelo de prácticas y contratos para personas que habían perdido las expectativas y estaban desempleados, pudiendo iniciar una nueva etapa”, ha expresado José María Román, quien ha resaltado el carácter emprendedor de este empresario, “logrando que Sushi Panda se haya convertido en una marca de referencia en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, no solo para su cliente directa, sino también por otros servicios que ofrece en Andalucía”.

“Aquí se produce la mejor sinergia de la empresa con el Ayuntamiento de Chiclana, con el objetivo de que personas puedan re-enfocar su vida laboral y empresarios como en este caso lo hacen posible”, ha comentado el alcalde de Chiclana, quien ha añadido que “de nada vale que el trabajo que realizan los técnicos de ERACIS en el local social de Fuente Amarga si luego no culmina en operaciones como las que hoy hemos firmado”. “Animar a otras empresas de Chiclana para que puedan estar, ya que es un beneficio para la propia empresa y para el trabajador, en este caso, la trabajadora que ha logrado un empleo aquí”, ha comentado José María Román, quien ha añadido que “estamos en un mes de mayo que viene cargado de buenas noticias, gracias a la apertura de los hoteles de la costa, con la consiguiente creación de empleo, volviendo así a la ansiada normalidad”.

Por su parte, el gerente de The Sushi of Sur ha comentado que “estamos muy contentos con la trabajadora que hemos contratado gracias a este convenio de la ERACIS. Además, queremos contar con más personas de este proyecto”. “Actualmente contamos con siete restaurantes en distintas localidades, dos de ellos en Chiclana, y vamos a seguir trabajando para poner en marcha nuevos establecimientos”, ha explicado el responsable de Sushi Panda, quien ha añadido que, “además, contamos con una nave para la fabricación de nuestros productos para grandes cadenas hoteleras como Barceló, Vincci, Iberostar y Meliá”.

La empresa de restauración Sushi Panda ha colaborado con la ERACIS a través de esta campaña de inclusión social. Actualmente la entidad tiene siete restaurantes en Andalucía, concretamente en el municipio cuenla carretera de la Barrosa, en la calle Ugaldenea, en los que ofrece una oferta gastronómica de comida oriental. Esta empresa se encuentra en continua expansión y cuenta con un gran volumen de personal.

La colaboración se ha realizado a través de una criba de participantes llevada a cabo por el equipo ERACIS, adaptada al perfil profesional concreto del puesto de trabajo demandado por Sushi Panda. Finalmente, los encargados de recursos humanos de esta empresa seleccionaron al personal necesario a través de entrevistas personales.

La campaña de inclusión social se encuentra disponible durante todo el año para todas aquellas empresas del municipio que quieran colaborar y tengan falta de personal. Para ello, pueden contactar con el equipo ERACIS y beneficiarse de los recursos que ofrecen.

La ERACIS es un proyecto subvencionado por la Unión Europea y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Chiclana. Su objetivo es mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo y centrado en las personas residentes en las zonas de la mitad sur de la localidad: parte del casco histórico, entorno a la Plaza Mayor, barriada del Pilar, Fuente Amarga y Santa Ana.

Hay que recordar que las personas residentes en dichas zonas interesadas en participar en el Programa ERACIS, pueden pedir cita previa en el siguiente número de teléfono: 674.649.358, mediante el correo electrónico eracis@chiclana.es o por mensaje privado en su perfil de la red social Facebook: www.facebook.com/eracischiclanadelafrontera.