Continúa abierto el plazo de presentación de candidaturas para el Premio Emprendedor Local del Año en Chiclana

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Bahía de Cádiz), con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana y Diario de Cádiz, ha puesto en marcha, un año más el Premio Proyecto Emprendedor Local del año, cuyo plazo para la presentación de candidaturas continúa abierto y se prolongará hasta el 30 de septiembre. El principal objetivo de este certamen es fomentar la actividad emprendedora en el municipio y el premio para el ganador será de 1.000 euros, mientras que el segundo premio será de 500 euros.

La delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, ha destacado que, “además del primer premio de 1.000 euros, este año tenemos como novedad un segundo premio de 500 euros”. “Así, se pretende dar un respaldo a los emprendedores y emprendedoras, de cara a seguir trabajando y creando empleo”, ha comentado la delegada de Fomento Económico. “Desde el Ayuntamiento de Chiclana apoyamos al emprendedor chiclanero, no solo en materia de turismo, sino también en la industria naval, el sector servicios, la construcción o la agricultura”, ha incidido.

Así pues, las personas interesadas en tomar parte en esta iniciativa deberán haber iniciado su actividad entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, tener su domicilio social en Chiclana y mantener activa la actividad.

El jurado estará compuesto por miembros del CEEI Bahía de Cádiz y por una representación propuesta por el Ayuntamiento de Chiclana. Los integrantes del jurado valorarán la innovación del proyecto, el grado tecnológico, la creación de empleo, la sostenibilidad, la originalidad y el proyecto de futuro.

Toda la información y las bases del premio pueden encontrarla en la página web del CEEI, que es https://ceeicadiz.com/premio-emprendedor/.