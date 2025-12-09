Constituida la comisión del 150 aniversario del título de ‘Ciudad’ a Chiclana de la Frontera

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió este mediodía el acto de presentación de la comisión del 150 aniversario del título de ‘Ciudad’ a Chiclana de la Frontera, que se conmemorará el próximo 8 de agosto de 2026, fecha en la que se firmó el Real Decreto. Asimismo, se ha presentado el logo conmemorativo de dicha efeméride.

En este sentido, los integrantes de dicha comisión, además del propio alcalde, son Blanca Flores, subdelegada del Gobierno de España en la provincia; Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta Andalucía en Cádiz; Ana González, primera teniente de alcalde; Susana Rivas, delegada municipal de Cultura; Manuela Pérez; delegada de Turismo Sostenible y Fomento Económico; Ascensión Hita, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular; José Reyes, presidente de la Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros; César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez; Sebastián Aragón, presidente de la Asociación de Bodegueros Padre Salado; Antonio Junquera, presidente de la Asociación de Empresas de Chiclana; y Paqui Guerrero, representante de entidad vecinal.

También forman parte de este organismo José Luis Aragón Panés, cronista oficial de la ciudad; Jesús Romero Aragón, director del Museo Municipal; Ángel Gil, representante del Grupo Iro XXI; Cristóbal González, periodista; Aurori Alcántara, representante de Taetro; Luis Capote, profesor.; Juan Carlos Rodríguez, coordinador del Centro Interpretación del Vino y la Sal; Carmen Meléndez, periodista; Jesús Rivera, músico; Rita Benítez Mota, historiadora; Eva Verdugo, gerente de la empresa municipal Emsisa; y Diego Vidal Pérez, archivero municipal.

“Contamos ya con una serie de actividades previstas para conmemorar estos 150 años del título de ‘Ciudad’ a Chiclana, una celebración que representa un orgullo inmenso, al igual que el reconocimiento que tiene el municipio en la provincia, en Andalucía y en España por su evolución económica y social”, declaró José María Román, quien indicó que “estamos en una provincia que ha cambiado radicalmente en los últimos 40 años y que cuenta con ocho municipios por encima de los 50.000 habitantes”. Para apostillar que entre estos está Chiclana, "que tiene una población asistida de unas 115.000 personas, lo que nos sitúa con un peso demográfico importante”.

Asimismo, el alcalde quiso destacar que, “cuando uno nace en el pueblo que ve crecer con el paso de los años, transformándose en una ciudad con muchísimas más posibilidades para sus vecinos y vecinos, es para sentirse orgulloso y con ganas de seguir trabajando en esa línea”.

Por su parte, Blanca Flores subrayó que “Chiclana es un referente en la provincia y debemos recordar que también lo fue en el año 1876 por sus viñas y por su poeta Antonio García Gutiérrez”. Para añadir que “debemos seguir reivindicando más inversiones en materia de infraestructuras, comunicaciones e instalaciones para acabar con la estacionalidad turística y que potencie el desarrollo de la ciudad”, a la vez que manifestó la disposición del Gobierno de España “para todo lo que necesite la ciudad”.

Asimismo, Mercedes Colombo indicó que “todo el mundo sabe la importancia que tiene Chiclana dentro de la provincia de Cádiz, independientemente de la población”, y agregó que “podéis contar con nosotros para esta efemérides”.

Real Decreto

Hay que recordar que el 8 de agosto de 1876, Chiclana obtiene el título honorífico de ciudad por el Real Decreto del Rey Alfonso XII firmado en la Granja de San Ildefonso. Un expediente en el que intervino, desde Madrid, el diputado chiclanero de adopción Leopoldo de Alba Salcedo. En este sentido, dicho nombramiento se publicó en el número 258 de La Gaceta de Madrid del día 25 de agosto y decía así: “En consideración á la importancia que por el aumento de población y desarrollo de su industria y comercio ha logrado alcanzar la Villa de Chiclana, provincia de Cádiz, Vengo en concederla el título de Ciudad, á que es acreedora. Dado en San Ildefonso á ocho de Agosto de mil ochocientos setenta y seis. ALFONSO. El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo”.

El Real Decreto se justificaba porque Chiclana superaba las 3.500 hectáreas de uva palomino, rey y moscatel, un sustento de la economía que empezó a labrarse en el siglo XVI.